 

Губернатор Приморского края Кожемяко вручил женщинам награды в честь праздника

07.03.2023, 10:57, Новости дня
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил приморских женщин с Международным женским днем и вручил им краевые награды, а также поддержал матерей и жен военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Мероприятие, на котором собрались представительницы разных профессиональных сфер, прошло в Приморском академическом театре имени Максима Горького.

Олег Кожемяко пожелал женщинам семейного и личного счастья, успехов, здоровья и хорошего настроения. Он отметил, что находящиеся в зале ветераны проложили дорогу молодому поколению, создали основы для экономического, социального и культурного развития Приморского края, говорится в сообщении на сайте правительства Приморского края.

Особую благодарность губернатор выразил за выдержку тем женщинам, у кого сейчас сыновья, мужья и близкие участвуют в специальной военной операции. Кожемяко пообещал, что семьи военнослужащих не окажутся без помощи.

«Требуется мужество, которое будет вдохновлять мужчин на подвиги, чтобы быстрее закончить спецоперацию и вернуться домой. Низкий поклон за поддержку, любовь, которую вы вкладываете в письма и посылки на фронт. Безусловно, враг будет разгромлен, победа будет за нами», – добавил он.

Также Кожемяко в честь праздника вручил благодарственные письма и краевые награды.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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