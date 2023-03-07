 

СК обнаружил Lamborghini и паспорт США в доме блогеров Чекалиных

07.03.2023, 10:57, Новости дня
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Следственный комитет опубликовал видео обыска в доме блогера Лерчик (Валерия Чекалина), подозреваемой в неуплате налогов на 300 млн рублей. В коттедже обнаружили Lamborghini за 20 млн рублей и паспорт США.

На видео, которое опубликовал московский СК, следователи при обыске в доме блогеров Чекалиных нашли несколько российских паспортов и один американский, валюту, дорогие ювелирные украшения, в гараже были обнаружены Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus, стоимость последнего, предположительно, минимум 20 млн рублей.

По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения как индивидуальный предприниматель. Получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников и не уплатила 300 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее журнал Forbes сообщил, что блогер Чекалина, известная под ником Лерчик, в 2020 году имела 6,5 млн подписчиков, ее доход составил 0,61 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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