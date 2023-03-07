Российские артиллеристы за ночь уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области
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Российские артиллеристы уничтожили в ночь на вторник в Херсонской области две украинские гаубицы Д-30 с боекомплектом, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, в районе Ольговки артиллерийским огнем уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, во Львово ВС РФ также уничтожили Д-30, трое военных ВСУ ликвидированы, четверо получили ранения, в районе Янтарного был уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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