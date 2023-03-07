“Ейной мордой начала меня в харю тыкать”: гневная отповедь униженной в ресторане Кравец

Актриса, певица и модель Алена Кравец привыкла, что в хороших ресторанах ей подают изысканные комплименты – пирожные, фрукты, шампанское. Но вот селедку с луком светской львице принесли впервые. Чем немало шокировали и возмутили звезду.

Сразу вспомнился чеховский Ванька, который в письме жаловался на деревню дедушке: “Она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать”. И ладно бы дело было в глухой деревне, а то центр Москвы, дорогой итальянский ресторан, где средний счет 13-15 тысяч рублей.

“А я ведь с детства ненавижу селедку, скумбрию, мокрель и все то, где могут водиться паразиты, – возмущена Алена. – Тем более, пока эта селедка доедет до Москвы! Словом, этот комплимент меня унизил”. Она потребовала от официанта унести гадость немедленно!

“Неужели я выгляжу как женщина, которую можно угощать селедкой?” – задает риторический вопрос самая известная блондинка страны. Это как Киса Воробьянинов в романе Ильфа и Петрова “12 стульев” хотел произвести впечатление на юную девушку и заказывал в ресторане графин водки и два огурца.

“На меня впечатление произвели бы черная икра, трюфели, бокал хорошего шампанского. А селедку – ах, оставьте!” – поражена эстетка Кравец. И говорит, что ноги ее больше в этом ресторане не будет.