Три рецепта приготовления кофе, которые помогут разбудить естественную красоту вашей кожи

Для большинства из нас полноценное утро начинается с чашки кофе. Вкусный напиток содержит кофеин, который имеет много преимуществ, особенно для здоровья кожи. Если вы читаете ингредиенты на коробках с косметическими продуктами, вы часто сталкиваетесь с этим ингредиентом. Конечно, в зависимости от типа кожи и участка кожи, кофеин может оказывать различное воздействие, но полезен он для кожи, волос и ногтей. Есть хорошая новость: не обязательно покупать дорогие средства с кофеином, его можно использовать в естественном виде. Используйте его для приготовления кремов, шампуней и домашних скрабов без каких-либо искусственных соединений.

Маска для удаления омертвевших клеток кожи

Кофе — отличное средство для удаления омертвевших клеток кожи. Он стимулирует выработку коллагена и действует как противовоспалительное средство. После этой успокаивающей кофейной маски кожа на шее и лице станет нежной, чистой и гладкой. Более того, этот компонент стимулирует выработку коллагена, что позволяет коже дольше оставаться молодой.

Ингредиенты для приготовления:

150 г молотого кофе; 200 г коричневого сахара; 50 г масла (любого, на выбор); 50 г меда.

Смешайте все ингредиенты достаточно, чтобы убедиться, что маска не слишком густая. Если масса сложно распределяется по коже, добавьте немного воды или молока. Нанесите слой на все лицо и шею. В процессе можно также массировать кожу. Оставьте до полного высыхания. После этой маски нанесите любой питательный крем или сыворотку, выбирая по типу кожи

Скраб для губ

Красота губ важнее являются самым важным для безупречной улыбки, поэтому важно всегда поддерживать их увлажненными и здоровыми. Это можно сделать, выпив достаточное количество воды, используя бальзам для губ и удаляя сухую кожу. Хорошо, что вы можете сделать простой и доступный скраб для губ в домашних условиях. Молотый кофе, который всегда имеется в хозяйстве, поможет вам в этом.

Необходимые компоненты:

Кофе молотое – 1-2 ложки; Масло оливковое или персиковое – 10 г. Можно выбрать и любое другое масло, которое вы предпочитаете.

Способ приготовления:

Смешайте два ингредиента в стакане или глубокой тарелке. Необходимо получить довольно густую, крепкую пасту, поэтому добавляйте масло частями. Нанесите скраб на губы и аккуратно помассируйте его пальцем круговыми движениями. Затем смойте водой и нанесите свой любимый увлажняющий бальзам. Используйте этот скраб не менее 3 раз в неделю. Приготовить его – дело двух минут, а цена копеечная.

Шампунь с кофе

Кофе содержит свойства, которые дают отличные результаты в уходе за волосами. Стимулирует кровообращение и удаляет мертвые клетки кожи, предотвращая выпадение волос. Кофе также укрепляет волосы, слегка затемняет естественный цвет и придает приятный аромат. Если вы мечтаете о длинных и здоровых волосах, этот шампунь с кофе — то, что вам нужно. А главное, что основой может выступать любой, даже самый бюджетный шампунь.

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Необходимые ингредиенты:

Любой нейтральный шампунь; 50 г молотого кофе; 1 стакан воды.

Приступаем к приготовлению:

Используйте нейтральный шампунь, который не содержит слишком много ингредиентов. Немного подогрейте воду, но не доводите до кипения. Слегка остудите, а затем смешайте с кофе в той же чашке. Затем перелейте смесь в бутылку с шампунем и хорошо встряхните. Подождите 2 часа, а затем можно мыть голову, как обычно. Вы можете использовать его 2 или 3 раза в неделю или чаще, если волосы хорошо переносят.

Заключение

Кофе можно добавлять практически в любой скраб для тела. Если вы хотите максимально использовать его уходовые свойства, то сварите свежий кофе, процедите и добавьте в лосьон для тела, бальзам для тела, масло или крем. Нет рецепта для красоты, с которому не подошло бы кофе.