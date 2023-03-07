Модные стрижки весны 2023 для женщин за 60: какие прически лучше всего подходят для дам с квадратным лицом

Для квадратного лица характерны высокие скулы и выраженный подбородок. Однако, такая форма является довольно интересной. Даже в пожилом возрасте женщины с квадратной формой лица имеют привлекательную внешность.

Чтобы сделать внешность еще более восхитительной и подчеркнуть красоту волос, нужно правильно подобрать стрижку. Вот несколько отличных вариантов причесок на весну 2023 года для женщин старше 60 лет.

Стрижка пикси-боб

Если всегда хотели поэкспериментировать с короткими волосами, но не могли решить, какую прическу лучше всего выбрать, то стоит попробовать пикси-боб.

Это идеальная стрижка для женщин старше 60 лет с квадратным лицом. Чтобы сделать прическу еще более интересной, можно подстричь челку и уложить на бок.

Волнистый боб

Женщины старше 60 лет могут носить боб. Если кудри натуральные, то эта прическа станет идеальным вариантом. Стрижка хорошо сочетается с угловатыми формами лица.

Удлиненный боб

Если волосы волнистые, то можно легко изменить свой образ, сделав удлиненную стрижку боб.

Это поможет придать внешности немного шика и гламура. Кроме того, такая прическа имеет омолаживающий эффект.

Короткий боб

Для женщин, старше 60 лет с квадратной формой лица, отлично подойдет короткий боб.

Эта прическа поможет подчеркнуть все преимущества внешности и сделает создаваемый образ просто восхитительным.

Многослойная стрижка средней длины

Такая прическа станет отличным вариантом для женщин, у которых есть морщины вокруг линии подбородка.

Стрижка поможет визуально скрыть морщины и привлечет внимание к скулам.

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Боб с челкой на густые волосы

Густые пряди выглядят просто невероятно, так как можно добавить дополнительный объем прическе.

Кроме того, челка будет выглядеть более восхитительно. Такая прическа помогает несколько сгладить угловатость лица.

Многослойный боб

Можно немного поиграть со своими волосами и сделать новую и интересную прическу. Отличным решением станет многослойный боб, который выглядит просто фантастически.

Слои, обрамляющие подбородок выглядят превосходно и помогают сделать создаваемый образ более оригинальным и стильным.

Элегантная стрижка с глубоким боковым пробором

Если не хочется кардинально менять свою внешность и делать новую стрижку, то можно просто добавить глубокий боковой пробор.

Такой вариант укладки волос всегда смотрится потрясающе на женщинах с квадратной формой лица. Все это по причине того, что можно визуально немного удлинить овал. Это делает линию подбородка более мягкой.

Длинные волосы с эффектом омбре

Красивая многослойная стрижка на длинные волосы помогает сделать создаваемый образ просто восхитительным. Это отличное решение для любого мероприятия.

Омбре помогает придать волосам дополнительный блеск, сияние и визуальную притягательность.

Если форма лица квадратная и не знаете, как лучше всего уложить волосы, особенно когда спешите, то стоит рассмотреть вариант с пробором посредине. Это позволит сделать максимально универсальную прическу. Кроме того, такая укладка не занимает слишком много свободного времени.

Однако при этом можно быть полностью уверенным в том, что выглядите просто фантастически.