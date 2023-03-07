 

TV5 Monde – «Мы дышим — и жизнь продолжается» — пострадавшие от землетрясения жители Турции возвращаются к привычному быту

07.03.2023, 10:10, Разное
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После мощного землетрясения, разорившего юго-восточные районы Турции, прошёл уже месяц — и те, кому повезло пережить это испытание, теперь возвращаются к нормальной жизни. Телеканал TV5 Monde рассказал о том, как приходится выжившим, на примере семьи Арслан, которые провели под завалами пять дней.

ХАСАН АРСЛАН, бухгалтер: Вот — ремень свой нашёл.

Ремень, тряпичная кукла, одеяло — побывав под завалами, эти самые обыкновенные вещи превратились в символы жизни этих людей, которую им пришлось оставить в прошлом после произошедшего в прошлом месяце двойного землетрясения. Для семейства Арслан, члены которого впервые вернулись на место катастрофы, это было будто вечность тому назад.

ХАСАН АРСЛАН: Наш дом здесь стоял. В нём пять этажей было, мы жили на втором. Когда началось землетрясение, мы все провалились на первый. А это — игрушки моих детей. Нас как раз здесь из-под обломков и вытащили.

Хасан, его жена Хавва и три их ребёнка оставались под завалами пять дней. Все они выжили — и это очень редкий случай. Из больницы они выписались две недели назад. 

Они считают, что спаслись лишь чудом — и теперь постепенно возвращаются к обычной жизни. Разместились они неподалёку отсюда, вот в этом крохотном доме за заправкой, слатанном из контейнеров. Условия тут не назовёшь комфортными, но это и не важно — ведь главное для них не в этом.

ХАВВА АРСЛАН, домохозяйка: Люди мы были зажиточные — имели два дома и машину. Мы за всё это благодарили Бога — а теперь ещё больше благодарны за то, что все наши дети в безопасности.

ХАСАН АРСЛАН: Жизнь продолжается — солнце всходит и заходит, времена года сменяют друг друга, время идёт. А мы дышим — и жизнь продолжается. Когда мы были под завалами, мы поняли, что такое быть человеком.

Но это испытание пережили не только люди: выжил в катастрофе и ещё один, шестой член семьи — кот.

ФАТМАГУЛЬ АРСЛАН, студентка: Когда я была под обломками, я плакала — думала, что Бадам погиб. Мы сами умирали, но всё же плакали о своём коте. Его спасли на четвёртый день — он укрылся в шкафу.

Следующий этап в жизни семьи обозначат вступительные экзамены Фатмагуль в университет, которые девушка будет сдавать после того, как ей исполнится 19. Ну а Хасан говорит, что уже через несколько дней снова выйдет на работу.

Дата выхода в эфир 06 марта 2023 года.


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