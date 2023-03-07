В Россию привезли из КНР новые кроссоверы Volkswagen Tacqua в марте 2023 года

На российском рынке появились новые немецкие кроссоверы Volkswagen Tacqua.

Автомобили поставляются из Китая по схеме параллельного импорта. Новый кроссовер Volkswagen Tacqua построен на продвинутой архитектуре MQB A0. Ряд экспертов сходятся во мнении, что внешний вид паркетника напоминает модель T-Cross. В базовой комплектации под капотом установлен 1,5-литровый двигатель на 113 л.с. мощности с механической трансмиссией.

Кроме того новинка в расширенной версии получила 1,4-литровый агрегат на 150 л.с. мощности с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель пока умалчивает остальные характеристики новой модели, которая уже успешно продается на китайском рынке.