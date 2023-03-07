Новые драйверы NVIDIA перегружают ЦП и замедляют их работу

Нагрузка на процессор значительно увеличилась после выхода NVIDIA 531.18, нового драйвера для видеокарт. Об этом пишет VideoCardz.

Служба поддержки NVIDIA уже получает множество жалоб от пользователей, столкнувшихся с этой проблемой. Они утверждают, что драйвер вызывает дополнительную нагрузку на процессор, от 10% до 15%, иногда больше. Это происходит даже когда система простаивает, а все игры и приложения закрыты. Данный драйвер стал доступен 28 февраля 2023 года. Следует отметить, что проблема встречается только на определенных моделях видеокарт.

NVIDIA заявила, что уже начала работу над исправлением проблемы перегрузки процессора. Пока оно не выпущено, рекомендуется откатиться на предыдущую версию драйвера или закрыть процесс NVDisplay.Container.exe в диспетчере задач и перезагрузить компьютер. Этого будет достаточно для запуска новой игры.