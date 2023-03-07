Таможня КНР: Товарооборот России и Китая за январь-февраль вырос на 25,9%, до 33,685 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-феврале 2023 года вырос на 25,9% и составил 33,685 млрд долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 15,036 млрд долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 19,8%, поставки из РФ в КНР выросли на 31,3%, составив 18,648 млрд долларов, передает РИА «Новости».

По сообщению главного таможенного управления КНР, товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 млрд долларов. Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль упал в годовом выражении на 21,8% и составил 71,569 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 30,278 млрд, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и достиг рекордных 190,271 млрд долларов.

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