В аэропорту Бостона столкнулись два пассажирских самолета компании United Airlines

Самолеты Boeing-737 американской компании United Airlines столкнулись в понедельник в международном аэропорту Бостона в штате Массачусетс.

Инцидент произошел во время подготовки к вылету, информирует канал ABC, который ссылается на заявление федерального авиационного управления США.

Столкновение двух Boeing-737 произошло недалеко от зоны выхода на посадку, отметили в администрации аэропорта. Во время буксировки направлявшегося в Ньюарк (штат Нью-Джерси) самолета его правое крыло ударилось о хвост борта, который готовился вылетать в Денвер (Колорадо), передает ТАСС.

Пассажиры не пострадали. «Они покинули самолеты в обычном режиме. Приняты меры для доставки их другими самолетами», – приводит ABC заявление компании United Airlines.

В конце прошлого года два самолета разбились на авиашоу в США.

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