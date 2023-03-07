 

Глава МИД Китая: США нарушают суверенитет КНР по Тайваню, но уважают целостность Украины

07.03.2023, 9:35, Новости дня
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США уважают суверенитет Украины, но нарушают его в отношении КНР по тайваньскому вопросу, сообщил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Глава МИД Китая возмутился тем, что США, заявляя об уважении суверенитета Украины, не говорят о территориальной целостности Китая.

Он также спросил, почему США много лет продают оружие Тайваню, нарушая двусторонний договор от 17 августа 1982 года, но требуют от Китая не поставлять вооружение России, передает РИА «Новости».

Цинь Ган заявил, что Китай будет стараться мирно воссоединиться с Тайванем, но сохраняет возможность принятия всех необходимых мер, указав, что не стоит недооценивать Пекин в твердой решимости и возможности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.

Напомним, согласно коммюнике, США обязались ни количественно, ни качественно не превышать уровень поставок оружия на Тайвань.

Ранее Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 млн долларов.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что сейчас США не готовы противостоять РФ и Китаю из-за внутренних противоречий и отсутствия нового вооружения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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