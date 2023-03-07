 

“Незаменимых нет”: мужа онкобольной Заворотнюк лишили последнего заработка

07.03.2023, 9:10, Разное
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Те, кто недавно видел мужа Анастасии Заворотнюк, были испуганы его внешним видом. Многие подметили, что Петр Чернышев сильно сдал: его лицо выглядит изможденным, а под глазами залегли темные круги.

Впрочем, это и не удивительно: лечение Анастасии требует очень больших денег. А учитывая то, что последние несколько месяцев она провела в частной клинике, Петр был вынужден работать буквально на износ.

В последнее время муж Анастасии
Заворотнюк
играл одну из главных ролей в ледовой сказке Татьяны Навки “Руслан и Людмила”. Однако, зрители последнего шоу не увидели на ледовой арене Петра
Чернышева. Его заменил фигурист Дмитрий Соловьев.

В связи с этим поклонники звёздного семейства распереживались. Многие даже предположили что мужа онкобольной Анастасии Заворотнюк лишили последнего заработка. Ведь вряд ли у фигуриста, который должен ухаживать за женой и воспитывать маленькую дочь, найдётся время на то чтобы участвовать в нескольких проектах одновременно.

“Посмотрите его последние фото: вид мученика, вид человека, у которого нет уже сил”, “Незаменимых нет. Уйдешь с работы – через 3 дня забудут и заменят”, – схватились за сердца комментаторы.

Впрочем, нашлись и те кто был настроен более оптимистично. Предположили, что уставший от бесконечной работы супруг Анастасии Заворотнюк просто решил немного отдохнуть.


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