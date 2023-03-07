Евростат: товарооборот России и ЕС в 2022 года достиг максимума за восемь лет

По данным РИА Новости (со ссылкой на информацию Евростата), объем торговли между Россией и Европой в прошлом году был на самом высоком уровне за последние восемь лет.

Данные показывают, что в 2022 году импорт из РФ вырос на 25% до 203,4 млрд евро, что всего на 230 млн меньше исторического максимума 2012 года в 203,6 млрд.

Несмотря на это, экспорт ЕС в Россию упал на 38,1% до 55,2 млрд евро. Это самый низкий показатель с 2005 года. Тем не менее, ситуация не помешала торговле достичь максимума с 2014 года. В 2014 году он вырос на 2,3% до 258,6 млрд евро.

Дефицит ЕС в торговле с Россией за год составил 148,2 млрд евро. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущих лет.