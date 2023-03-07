Прилетевший из Самары самолет выкатился за ВПП в аэропорту Казани

В аэропорту Казани самолет, выполнявший рейс из Самары, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, проводится проверка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В сообщении ведомства говорится, что самолет выполнял рейс Самара-Казань, на борту было 36 пассажиров, среди которых – трое детей. По данным прокуратуры никто не пострадал, у воздушного судна тоже повреждений нет, передает РИА «Новости».

В связи с происшествием Татарская транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению безопасности полетов.

Ранее аэропорт Мурманска закрыли из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

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