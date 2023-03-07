Генконсул РФ в Хьюстоне: РФ впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek

Представители генерального консульства РФ впервые за более чем 20 лет не приняли участие в стартовавшей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, рассказал генконсул в этом городе Александр Захаров, добавив, что получил сигналы о «нежелательности» присутствия российских дипломатов на форуме.

Россия вперыве за больше чем 20 лет не будет представлена на форуме, причем регистрацию на конференцию отменили в последний момент, дав понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно.

По словам Захарова, организаторы «не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», передает РИА «Новости».

Он отметил, что это первый случай, когда представители страны из «Большой нефтяной тройки» не были официально приглашены на данное мероприятие, в связи с чем возникает вопрос о том, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей.

Ранее американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).

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