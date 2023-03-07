 

Мировые цены на нефть умеренно выросли на ожидании сигналов от ФРС США

07.03.2023, 8:10, Новости дня
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Мировые цены на нефть во вторник начали умеренный рост: инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС США, оно может содержать подсказки по монетарной политике.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.08 росла на 0,29%, достигая 86,43 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 80,67 доллара, передает РИА «Новости».

«Похоже, цены могут опять протестировать уровень в 90 долларов», – сказал Bloomberg рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун.

Во вторник глава ФРС США Джером Пауэлл должен выступить перед банковским комитетом сената, а в среду – перед комитетом по банковским услугам. Рынки надеются услышать от него подсказки по дальнейшим планам регулятора по ставке.

Как отмечает CME Group, 70,1% аналитиков ожидают в марте повышения ключевой ставки ФРС еще на 25 базисных пунктов – до 4,75-5% годовых. 29,9% ждут увеличения сразу на 50 пунктов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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