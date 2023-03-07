 

“У меня появляется животик”: 40-летняя Седокова сделала признание

07.03.2023, 7:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-солистка группы “ВИА Гра” Анна Седокова решила обратиться к своим недоброжелателям. По словам артистки, она устала от постоянного обсуждения ее внешности, фигуры и веса. Своим обращением Анна решила закрыть все вопросы от интересующихся зрителей.

Так, 40-летняя Анна заявила, что и так знает, что у нее есть лишний вес. По ее словам, многочисленные напоминания об этом в комментариях под фото артистке совершенно не нужны. Седокова то набирает вес, то сбрасывает, что, конечно же, сказывается на внешнем виде.

Кроме этого, певица сама назвала особенности своей кожи. Анна Седокова сделала признание и об целлюлите, и о небольшом животике. При этом женщина следит за собой, питанием и режимом: тренировки присутствуют в жизни Ани.

“Когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик”, – цитирует Седокову Пятый канал.

По мнению мамы троих детей, в 2023 году люди должны перестать осуждать женщину за ее вес. В нашей стране большое количество женщин не ходят с идеальной фигурой, а общество навязывает сплошные комплексы. Анна Седокова учиться принимать свое тело, и желает другим того же.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / «Ветра в волосах и счастье в сердце»: Анна Семенович оседлала жеребца

07.02.21 / Явлинский осудил иностранных дипломатов за попытку оказать давление на суд по делу Навального

04.01.23 / N-TV – из-за недостатка помощи правительства часть немцев оказалась за чертой бедности

17.08.20 / Гламурная старость — модные китайские бабушки покорили соцсети

10.12.21 / Мнение: Новые стандарты государственной прессы Белоруссии

08.07.21 / Россия категорически отрицает связь между взрывом в Дубае и переговорами ОПЕК+

22.08.20 / Елена Малышева потребовала билеты домой в обмен на американскую вакцину от COVID-19

26.11.20 / Пожар в Москве 1812 года, очень похожий на ядерную атаку

03.07.21 / “Деньги очень важны”: Решетова не выйдет замуж за бедного

27.10.22 / France 24 – Египет собирает мусор в Шарм-эш-Шейхе перед конференцией по климату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика