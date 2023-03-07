“У меня появляется животик”: 40-летняя Седокова сделала признание

Экс-солистка группы “ВИА Гра” Анна Седокова решила обратиться к своим недоброжелателям. По словам артистки, она устала от постоянного обсуждения ее внешности, фигуры и веса. Своим обращением Анна решила закрыть все вопросы от интересующихся зрителей.

Так, 40-летняя Анна заявила, что и так знает, что у нее есть лишний вес. По ее словам, многочисленные напоминания об этом в комментариях под фото артистке совершенно не нужны. Седокова то набирает вес, то сбрасывает, что, конечно же, сказывается на внешнем виде.

Кроме этого, певица сама назвала особенности своей кожи. Анна Седокова сделала признание и об целлюлите, и о небольшом животике. При этом женщина следит за собой, питанием и режимом: тренировки присутствуют в жизни Ани.

“Когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик”, – цитирует Седокову Пятый канал.

По мнению мамы троих детей, в 2023 году люди должны перестать осуждать женщину за ее вес. В нашей стране большое количество женщин не ходят с идеальной фигурой, а общество навязывает сплошные комплексы. Анна Седокова учиться принимать свое тело, и желает другим того же.