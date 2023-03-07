Трендовые оттенки блонда на весну: какие виды окрашивания помогут скорректировать лицо и сделать женщину за 50 моложе

Выбор цвета волос очень важен для каждой женщины, желающей сохранить красоту до глубокой старости. Известно, что некоторые оттенки способы визуально обернуть время вспять и омолодить женщину. Другие имеют прямо противоположный эффект. Поговорим о том, какие светлые тона стилисты рекомендуют женщинам 50+.

Светло-русый с темными корнями

Речь идет не о неряшливо отросших корнях и обесцвеченных ломких волосах. Такое сложное окрашивание называется «балаяж», оно придает шевелюре объем, позволяет зрительно омолодить лицо. Техника изначально представляла собой одну из разновидностей мелирования, но быстро заслужила популярность и стала самостоятельным направлением.

Один из плюсов – простота ухода. Чтобы светлый тон не дал оттенок желтизны, используйте специальный фиолетовый шампунь. Он не подходит для каждого мытья головы, лучше пользоваться средством 1-2 раза в месяц.

Светло-бежевые тона

В возрасте 50+ волосы часто ослабленные, тонкие, ломкие. Окрашивать их с такой же частотностью, что и 20 лет назад, не стоит. Но как быть, если локоны отрастают быстро, прическа требует обновления? Вариант очень простой – выбирайте основное окрашивание в светло-белой гамме. Такие тона хорошо сочетаются с отрастающими более темными волосами, получается интересная вариация с оттенком «балаяж». Вы вполне можете делать вид, что все так и задумано, а корни вовсе не отрасли.

Пепельно-русый

Основная причина окрашивания волос в 50+ – желание скрыть седину. Для этого выбирайте светлый оттенок «пепельно-русый». Он смотрится непринужденно и естественно, получить тон можно даже тем женщинам, которые от природы шатенки или имеют большое количество седых волос. Прохладный тон отлично маскирует седину, зрительно делает лицо более молодым и свежим.

Интересное решение – сделать модную стрижку «косой боб», и окрасить некоторые пряди в более теплые тона. На фоне холодных русых оттенков они будут смотреться особенно эффектно.

Мягкий блонд

Светлые тона помогут вам выглядеть моложе. Самое главное – обесцвечивание должно быть грамотным. Не проводите бьюти-эксперименты над собой, обратитесь к профессиональному колористу, который подберет подходящий вам оттенок и качественно выполнит окрашивание.

Светлый медовый

Теплый и очень красивый тон для весны и лета 2023. Одна из особенностей оттенка – он визуально улучшает состояние кожи, делает ее более здоровой. Выглядит натурально, получить его проще, чем, к примеру, изысканный холодный платиновый. Уход также на порядок легче. Универсальность – еще один плюс. Светлый медовый одинаково хорошо идет смуглым и бледным женщинам.

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Мелирование

Кто сказал, что этот вариант частичного окрашивания – удел молодых модниц? Напротив, техника позволяет придать волосам объемность, выразительную текстуру, поэтому мелирование буквально показано женщинам 50+. Глубина и выразительность прически достигается за счет контраста светлых прядей и темной линии собственных волос. Особенно выигрышно такое окрашивание смотрится с прической «боб».

Классический блонд

Порой чтобы получить сногсшибательный эффект и избавиться от десятков лет, не нужно придумывать сложные варианты окрашивания. Просто осветлите волосы до классического светлого оттенка. И наслаждайтесь своим отражением в зеркале.

Обзор ошибок

В завершении разберем некоторые ошибки, которые могут допускать женщины 50+ при уходе за волосами. Нельзя окрашивать сильно поврежденные волосы. Вполне понятно желание каждой стать красивой именно сейчас, но рисковать своими локонами не стоит. Если они ослаблены, ломкие, очень сухие – сначала необходимо улучшить их состояние. Для этого используйте профессиональные составы: кондиционеры и маски.

Слишком частое мытье негативно сказывается на состоянии волос, лишает их естественной защиты. Эксперты по красоте рекомендуют сократить количество водных процедур до 1-2 раз в неделю. Если же локоны выглядят откровенно грязными, воспользуйтесь не обычным шампунем, а более щадящим сухим.

Популярная ошибка связана с выбором цвета для окрашивания. Оттенок нужно выбирать максимально приближенным к собственному. Тогда разница между окрашенными волосами и отросшими корнями будет не столь очевидной. И вы сможете обновлять тон намного реже. Следовательно, и вред волосам будет минимизирован.