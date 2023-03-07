AFP: ВСУ маленькими группами отступают от Артемовска

Подразделения вооруженных сил Украины «маленькими группами» отступают от Артемовска (украинское название города – Бахмут), пишут западные СМИ.

Бахмут падет, приводит французское агентство Agence France-Presse слова украинского военного, чинившего танк вблизи города Часов Яр в десяти километрах от Артемовска.

Украинский военнослужащий сообщил, что ВСУ «почти окружены». Подразделения, по его словам, постепенно отступают маленькими группами, передает РИА «Новости».

Артемовск с Часовым Яром сейчас связывают только разбитые дороги, добавил военный, отметив, что танки, которые там застряли, могут стать мишенью для артиллерии.

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города близ Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины.

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