 

Дипломат Тяжлова: Запад активно вербует хакеров-наемников для атак против России

07.03.2023, 6:45, Новости дня
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Западные страны ведут активную вербовку хакеров-наемников для проведения операций, направленных против России, сообщила представитель РФ Ирина Тяжлова на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Тяжлова отметила, что против РФ развязана полномасштабная кампания: проверяется на прочность экономика нашей страны, ее финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности, передает ТАСС.

Массированным компьютерным атакам подвергаются российские информационные структуры, их интенсивность с начала СВО возросла в десятки раз, подчеркнула она.

Западный блок, продолжила Тяжлова, активно вербует хакеров-наемников. Задействуются потенциалы союзных стран и подконтрольных частных компаний, отметила она. В преступную деятельность целенаправленно вовлекаются рядовые пользователи, указала представитель России.

Также Тяжлова заявила, что Украину включили в состав «киберНАТО», когда привлекли Киев к работе таллинского центра по кибербезопасности. По ее словам, Украине отвели роль испытательного полигона, передает РИА «Новости».

Ранее ИТ-эксперт Игорь Ашманов сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что против РФ сейчас действуют десятки тысяч американских хакеров, которые руками Украины пытаются нанести нам максимальный ущерб. Для противостояния необходимо переходить на отечественное ПО, предложил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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