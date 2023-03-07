 

Японское космическое агентство JAXA инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3

07.03.2023, 6:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение инициировать самоуничтожение новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3 после того, как у нее не удалось запустить двигатель второй ступени.

Специалисты пришли к выводу, что успешного выполнения миссии H3 добиться не удастся, передает ТАСС.

Ракета-носитель по плану должна была вывести на орбиту японский спутник ALOS-3 для наблюдения за стихийными бедствиями.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока сообщила, что власти создадут штаб совместно с JAXA для расследования обстоятельств произошедшего. Она выразила сожаление, что ожидания населения страны не были оправданы.

17 февраля первый запуск H3 завершился неудачей – ракета не смогла оторваться от земли. Изначально запуск планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить.

В октябре 2022 года японскую ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками решили уничтожить вскоре после ее запуска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02.23 / СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий

01.08.22 / Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны

30.05.21 / FAZ – Хайко Маас пригрозил Минску «долгой и масштабной санкционной спиралью»

10.10.20 / В Великобритании в правилах по пандемии запутался даже сам премьер-министр

12.01.21 / “Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай”. Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки

04.07.22 / СМИ: В Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев

15.01.22 / Сход моста через железнодорожные пути обрушился в Москве

22.09.20 / Путин призвал сохранить право вето постоянных членов Совета Безопаности ООН

12.09.20 / Политолог рассказал о росте конкуренции между участниками региональных выборов

20.01.21 / Белковский. Навальный, вина Путина перед детьми, преемник Путина, Ходорковский, Абрамович. Интервью Бацман с Белковским. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика