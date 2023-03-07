Японское космическое агентство JAXA инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение инициировать самоуничтожение новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3 после того, как у нее не удалось запустить двигатель второй ступени.

Специалисты пришли к выводу, что успешного выполнения миссии H3 добиться не удастся, передает ТАСС.

Ракета-носитель по плану должна была вывести на орбиту японский спутник ALOS-3 для наблюдения за стихийными бедствиями.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока сообщила, что власти создадут штаб совместно с JAXA для расследования обстоятельств произошедшего. Она выразила сожаление, что ожидания населения страны не были оправданы.

17 февраля первый запуск H3 завершился неудачей – ракета не смогла оторваться от земли. Изначально запуск планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить.

В октябре 2022 года японскую ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками решили уничтожить вскоре после ее запуска.

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