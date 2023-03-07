Мнение: Об агонии под Артёмовском… Как скоро Бахмут будет оставлен?



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Пока российские военкоры упорно сообщают, что «командование ВСУ осуществляет частичную эвакуацию гарнизона из Артёмовска», украинские СМИ утверждают, что президент Владимир Зеленский «согласился с мнением» главкома Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Александра Сырского о необходимости «продолжения оборонной операции и дальнейшего усиления позиций в Бахмуте». Хотя раньше некоторые источники утверждали, что оба военачальника, вопреки позиции президента, за тактическую перегруппировку «пока не поздно», и их мнение якобы разделяет большинство бойцов за очередной «город-крепость».

Тем временем…

…западные СМИ публикуют фото героических защитников чуть ли не с переднего края. Заглавный снимок — из их числа.

Вот что интересно: насколько же чистым выглядит солдат! Ни пятнышка грязи на камуфляже. Перчатки, каска, наколенники и даже обувь — тоже как только что с вещевого склада. Только лишь карабин на подсумке немного пострадал от соприкосновения с почвой. А ведь говорят, что в районе Артёмовска-Бахмута сейчас все дороги развезло и вообще грязюка непролазная

То есть, очередное «постановочное фото»? Или на снимок «случайно» попал боец из того самого подкрепления?

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