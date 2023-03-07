 

Краски или волшебная палочка: подборка лучших подарков на 8 марта для девочек

07.03.2023, 6:25, Разное
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Впереди 8 марта – главный женский праздник. Однако для многих из нас остается загадкой: что же подарить дочке друзей, племяннице или любой другой девочке? К счастью, портал Подмосковье сегодня поделился тем, как выглядит подборка лучших подарков на
Восьмое марта
для девочек.

В беседе с порталом педагог-психолог Алевтина Пауль рассказала, что девочки в возрасте от 3 до 5 лет вряд ли оценят букет цветов, но могут обрадоваться воздушным шарикам или мыльным пузырям. Если девочка – натура творческая, то для нее идеальным подарком на Восьмое марта станут специальные краски, которые можно наносить прямо пальцами. Они и безопасны, к слову, и смываются легко.

Девочку постарше обрадует что-то, связанное с ее любимыми мультиками или книгами: крылья феи или даже волшебная палочка. Также можно в качестве подарка на 8 марта выбрать вещь с изображением ее героев
любимого мультфильма: игрушку, кружку, сумку или футболку.

А для детей 6-7 лет в качестве знака внимания на Восьмое марта подойдут набор для аквагрима или бизиборд. Эти игрушки не только помогут развивать творческие и когнитивные способности ребенка, но и станут отличным подарком на 8 марта.


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