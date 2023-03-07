Как интегрировать тренды весны в свой образ женщинам за 60: стильные фишки и модные способы

Женщина в любом возрасте желает оставаться модной, стильной, привлекательной. Поговорим о том, как лучше составлять гардероб очаровательным дамам 60+, какие есть интересные решения модных дизайнеров для тех, кто хочет выглядеть благородно, роскошно, элегантно.

Базовые рекомендации

Выбирайте такую одежду, которая маскирует недостатки и подчеркивает достоинства вашей фигуры. Делайте акценты на талии, стройных ногах, красивых округлых плечах – тех участках, которыми вас наградила природа. И, напротив, скрывайте свои несовершенства.

Если раньше не задумывались – составьте собственную цветовую карту. Некоторые цвета, оттенки и их сочетания визуально увеличивают возраст. Другие, напротив, словно омолаживают. Воспользуйтесь специальными программами или просто поэкспериментируйте перед зеркалом.

Гардероб взрослых модниц должен включать в себя качественные вещи. Хотя бы база непременно должна быть из хороших тканей, элегантной. А вот с аксессуарами, шарфиками, головными уборами можно поэкспериментировать. Помните, нет ничего предосудительного в том, чтобы надеть яркое кашне или крупные серьги. Главное, броский аксессуар должен быть единственным.

Черное платье

Это мастхэв любой модницы вне зависимости от возраста. Об этом говорила еще легендарная Коко Шанель. Выберите модель, которая подходит вашей фигуре, подберите удобные босоножки или закрытые лодочки – и наслаждайтесь произведенным эффектом. Помните, что простота рождает элегантность.

Блеск пайеток

Отлично подходит для черного наряда пиджак или кардиган с пайетками. Он хорошо сочетается с однотонными вещами, позволяя составить праздничный ансамбль. Главное, чтобы вам должно было психологически комфортно в блестящей одежде.

Черно-белый изыск

Для поздней весны и лета 2023 года нет ничего лучше, чем белые брюки свободного кроя. В качестве стильной пары выбирайте черную рубашку из качественной ткани. Солнцезащитные очки для модниц за 60 должны быть только качественные, от хорошего производителя. Это тот аксессуар, экономия на котором недопустима.

Животный принт

Вновь возвращается в моду! Если вы обожаете одежду под змею, тигра, леопарда, ягуара, смело используйте ее в новом сезоне. Приветствуется даже тотал лук – пиджак и юбка или брюки в единой стилистике. Гармоничную пару помогут составить черные вещи. Аксессуары должны быть представлены очень умеренно.

Яркие цвета

Вам вовсе необязательно отказываться от любимых сочных оттенков, тем более для весны и лета. Кроме того, они сейчас в тренде. Как использовать такие цвета тем, кому за 60? Умеренно. Выберите 1-2 сочетающихся оттенка и включите их в свой образ. Например, гармонично смотрится бирюзовая юбка с запахом и нежно-фисташковый свитер. Предметы гардероба яркие сами по себе, поэтому с аксессуарами нужно выбирать очень осторожно. Лучше, если они будут выдержаны в базовых тонах (черном или белом).

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На каждый день

Обратите внимание на эту выигрышную комбинацию базовых вещей, которая поможет вам оставаться элегантной, ухоженной и модной. Классические джинсы хорошо сочетаются с черным пиджаком и белой хлопковой футболкой. Отсутствие принтов и качественные ткани позволяют использовать этот лук на деловой встрече или для прогулки по парку. Если же вы собираетесь в театр или на выставку, подберите шарф с принтом или большие серьги.

Удобная обувь

Если вы устаете от шпилек-стилетов и узких туфель, смело от них отказывайтесь в пользу не менее красивых, но более удобных ботинок на толстом каблуке со шнуровкой. С их помощью вы без труда составите любой образ – от стиля кэжуал до воплощенной элегантности.

Винтажное платье

Это подходящий наряд для модниц любого возраста. Элегантное платье с подплечниками и драпировкой сделает любую женщину неотразимой. Принт “крупный горох” уместен для делового ужина или семейного мероприятия. В качестве дополнения выбирайте монохромную черную или белую сумочку.

Свободный крой

Такая одежда удобна в носке, маскирует недостатки фигуры, уместна в любом случае. Кроме того, платья свободного кроя могут быть самых причудливых оттенков, с необычными принтами.

Помните, что в 60+ вы вполне можете себе позволить носить модную одежду, соблюдая рекомендации дизайнеров. Но требуется умеренность и осторожность, не стоит надевать сразу все новинки. Впрочем, этот совет относится к людям любого возраста.