От тельняшек до струящихся платьев с цветочным принтом: как одевать в стиле знака зодиака Рыбы

Рыбы – самый романтичный, ранимый и творческий знак зодиакального цикла. Эти люди как никто другой могут понимать боль и разочарование других, своевременно протягивать руку помощи. Среди представительниц знака немало настоящих икон моды: Оливия Уайлд, Рианна, Ева Лонгория, Лили Коллинз, Орнелла Мути. Рыбы обожают пышные наряды, им не чужд дух новаторства, смелых экспериментов. В гардеробе этих девушек удобные вещи соседствуют с изысканными струящимися платьями. Поговорим о том, как одеваются Рыбы и все те, кто хотел бы по стилю соответствовать этому удивительному знаку.

Принт «полоска»

Тельняшка – комфортная одежда, вызывающая ассоциации с морской стилистикой – родной средой обитания Рыб. Поэтому нет ничего удивительного в том, что для повседневных образов девушки выбирают этот предмет гардероба.

Вязаная крючком одежда

Нет ничего удивительного в том, что представительницы водной стихии без ума от вязаных нарядов. Переплетения и петли производят впечатление своеобразной чешуи. Цветовые вариации допустимы любые, от нежно-пастельных тонов до броских оттенков.

Струящиеся платья

Ниспадающие роскошные наряды из легких тканей – мастхэв для каждой представительницы знака. В зависимости от фасона и расцветки модель может быть как повседневной, так и предназначенной для особых случаев. Вообще, Рыбы редко выбирают экстравагантное мини, предпочитая более женственные силуэты и романтичные решения.

Яркие брюки

Рыбы непременно включат в свой гардероб оригинальные брюки с эффектом “металлик” в самых броских тонах. Серые будни – явно не про них.

Балеткор

Одна из последних модных тенденций – включение в образ одежды представителей различных профессий, прежде всего, творческих. Балеткор, как можно догадаться из названия, пришел на подиум из мира балета, это особый наряд для тренировок у станка. Поскольку у Рыб ярко выраженное творческое начало, этот стиль придется им по душе.

Оригинальные юбки

В бескрайнем океане обитают не только обычные рыбы, но и прекрасные русалки. Представительницы водного знака не боятся подчеркнуть свое родство с ними, выбирая интересные юбки из шелка или атласа. Это своеобразная отсылка к хвосту.

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Цветочный принт

Романтичные Рыбы обожают цветы, которые в их нарядах могут быть самыми разными. От скромных мелких цветочков, словно слегка прорисованных по ткани, до крупных и детализированных фантазийных цветов. Нередко их любовь к цветам доходит до того, что и обувь полностью соответствует стилистике.

Кожаный блейзер из искусственной кожи

Только кажется, что Рыба – тихоня. На самом деле, за ее скромностью скрывается бунтарский дух. Самый простой способ его подчеркнуть – надеть кожаный блейзер, немного брутальный, но с выраженными нотками женственности. Вообще, представительницы знака обожают кожаную одежду, которая им очень идет.

Эффект кружева

Белоснежный наряд с перфорацией – одна из модных новинок сезона 2023 года. Интересное оформление превращает самое простое по фасону платье в нарядное, броское. Рыбы в нем – само воплощение невинности.

Таковы модные тренды, которые помогут женщинам-Рыбам следовать правилам стиля и моды 2023 года.