История 11-летней Мэри Белл – серийной убийце детей

На протяжении всей истории среди людей скрывались хищники, преследующие самых слабых и уязвимых членов общества. Увы, криминология как наука довольно молода и такое явление как серийный убийца начало изучаться лишь около ста лет назад.

Несмотря на существенный прогресс за последние десятилетия, мы до сих пор точно не знаем, как появляются такие люди, что ими движет, и как их выявить до того, как они начнут оставлять за собой дорожку из трупов. Особенно когда серийными убийцами становятся несовершеннолетние дети.

Мэри Флора Белл родилась в Скотсвуде, бедном районе Ньюкасла, Англии 26 мая 1957 года, и с раннего возраста ей приходилось тяжело. Мать Мэри, Элизабет Белл по прозвищу “Бетти”, была известной в этом районе проституткой, которая принимала клиентов у себя на дому.

При этом Бетти была жената, но ее мужу Уильяму было совершенно фиолетово как на профессию его жены, так и на дочь. Впрочем, позже выяснилось, что он не является биологическим отцом Мэри, а ее настоящий отец так и остался неизвестен. Уильям Белл был жестоким алкоголиком и агрессивным преступником, которого неоднократно арестовывали за грабежи и нападения.

С раннего детства Мэри была невольным свидетелем того, как к матери приходят посторонние мужчины и она ублажает их, в том числе с использованием садо-мазо и доминирования. Сама девочка тоже регулярно подвергалась избиению, но матери в целом было полностью плевать на нее, как и отцу. Их не волновало, где она гуляет, во сколько приходит домой, и как у нее дела с учебой.

Мэри была нежеланным ребенком, Бетти родила ее в 16 лет, потому что не смогла вовремя сделать аборт. Есть также подозрение, что когда девочка была еще очень мала, ее мать неоднократно пыталась убить ее, подстраивая “несчастные случаи” со сталкиванием с лестницы, падением из окна и большой дозой снотворных таблеток. Удивительно, как Мэри все-таки выжила.

Помимо физического насилия она также постоянно подвергалась психическому насилию и, по некоторым данным, ее мать с 4 лет привлекала девочку к некой “работе” в секс-бизнесе.

Хуже всего было то, что первая подруга Мэри, соседская девочка, была насмерть сбита автобусом, когда ей было всего 5 лет. Вероятно, из-за этого трагического и одинокого детства в голове Мэри начало происходить что-то жуткое.

В первую очередь, что было заметно всем окружающим, Мэри была довольно эксцентричным ребенком с пугающим, беспокойным и непредсказуемым поведением. Она была склонна к внезапным и сильным перепадам настроения, ночному недержанию мочи, а также была замкнутой, умелым манипулятором, патологической лгуньей с антисоциальным поведением.

Едва начав посещать детские площадки, Мэри стала часто драться там с другими детьми, и она дралась в полную силу, в том числе неоднократно пытаясь задушить других детей. А когда она пошла в школу, то дралась с одноклассниками.

Ее необычайно вспыльчивый характер могла выдерживать лишь соседская девочка Норма Джой Белл (не родственница семьи, просто однофамилица), которая стала подругой Мэри после гибели первой подруги под автобусом. Ее не отпугивала даже странная одержимость Мэри тематикой смерти.

Норма Джой была способна оказывать на Мэри некоторое успокаивающее действие и рядом с ней Мэри казалась почти нормальным ребенком. Так что в итоге, хотя почти все считали Мэри жуткой и недружелюбной девочкой, люди думали, что это просто у нее такой характер и что она перерастет это когда-то.

11 мая 1968 года Мэри играла с трехлетним мальчиком и в какой-то момент они залезли на крышу бомбоубежища, откуда мальчик упал, сильно ударившись головой. Тогда все решили, что это был просто несчастный случай, но уже на следующий день после этого инцидента три матери явились в полицию с заявлением, что Мэри пыталась задушить их маленьких дочерей, когда те играли в песочнице.

Никаких обвинений предъявлено не было, хотя на допросе Норма Джой признала, что Мэри в самом деле нападала на этих девочек:

“Мэри подошла к одной из девочек и спросила: “Что произойдет, если вы кого-нибудь задушите? Они умрут?” Затем Мэри обеими руками схватила девочку за горло и сильно сжала. Девочка начала багроветь от недостатка воздуха. Я сказала Мэри остановиться, но она не остановилась. Затем она обхватила руками горло Полин, и та тоже начала багроветь… А потом подошла другая девочка, Сьюзан Корниш, и Мэри сделала с ней то же самое”.

Несмотря на это, Мэри была слишком молода, чтобы ей могли предъявить обвинения в попытке убийства, так что ее просто отпустили с предупреждением.

А 25 мая того же года, всего за день до своего 11-летия, Мэри насмерть задушила 4-летнего Мартина Брауна, заманив его в заброшенный дом. Чуть позже на тело наткнулись два других мальчика и к зданию была вызвана полиция.

В тот момент, когда полицейские осматривали тело, в дом залезли Мэри и Норма Джой, Мэри не знала, что тело уже нашли, и хотела похвастаться перед подругой убийством мальчика. Полиция просто выгнала девочек из дома, приняв их за любопытствующих зевак.

Мальчик лежал на спине и изо рта у него немного текла кровь и кровавая пена, но полицейские тогда пришли к выводу, что его смерть не была насильственной. Обнаружив рядом пустую бутылочку из-под лекарств, они пришли к выводу, что мальчик сам наелся таблеток и отравился насмерть.

На следующий день 26 мая Мэри и Норма Джой залезли в местный детский сад и утроили там погром, разорвав книги, перевернув столы, размазав повсюду краски и оставив на стенах надписи. Надписи были довольно пугающими, хотя и с кучей орфографических ошибок:

“Я убиваю, чтобы вернуться”, “Мы убили Мартина Брауна, ты ублюдок”, “Идите в ***, мы убиваем. Берегитесь жопы и педика” и “Вы мыши, потому что мы убили Мартина Брауна, вы должны быть осторожными, там убийства, совершенные жопой и старым педиком, которого вы задолбали”.

Вызванная наутро полиция определила это как детское хулиганство и не связала этот инцидент с реальным убийцей или убийцами мальчика.

На следующий день Мэри появилась в доме мертвого мальчика и попросила о встрече с ним. Когда мать Мартина ответила, что он мертв, Мэри прямо ответила, что она это знает, но хочет лично увидеть его тело в гробу.

После похорон Мэри начала хвастаться одноклассникам, что это она убила Мартина Брауна, но с этим тоже ничего не было сделано, и все это взрослые объясняли просто как болезненную фантазию и “еще одну” ложь проблемного подростка.

31 июля 1968 года 3-летний Брайан Хоу пропал без вести, играя на заросшем пустыре неподалеку от своего старшего брата и сестры. Во время обыска поля между двумя старыми бетонными блоками был найден труп мальчика, наспех прикрытый пучками травы.

Травмы на его шее ясно показывали, что он был задушен, и, что было еще более ужасным, у него было множество колотых ран на ногах, с головы были срезаны пряди волос, его гениталии были изуродованы, а на животе была вырезана буква “М”. Рядом валялись сломанные ножницы.

Вскрытие показало, что тот, кто задушил маленького мальчика, не применял большой силы, и это, плюс слабые попытки спрятать тело и качество нанесенных увечий, привели полицию к пугающему выводу, что Брайан Хоу был убит другим ребенком.

Следователи опросили более 1200 местных детей и в итоге вышли на Мэри и Норму Джой, которых кто-то видел рядом с Брайаном Хоу незадолго до того, как он пропал. На допросе девочки признались, что играли с Брайаном на поле, но отрицали, что имеют какое-либо отношение к убийству.

Мэри даже зашла так далеко, что рассказала полиции, что видела, как какой-то мальчик постарше бил Брайана, и что у того в руке были ножницы.

Однако именно ее замечание о ножницах стало ключевым для следователей, так как подробные детали убийства и тем более увечий, нанесенных телу ребенка, прессе не сообщались и о ножницах, найденных рядом с трупом, знали только полицейские.

Они пришли к выводу, что Мэри может быть или убийцей или, по крайней мере, она была на месте преступления до того, как его закрыли для посторонних. Перед лицом этих изобличающих улик Мэри, наконец, признала, что она была там, когда был убит Брайан, но даже тогда она не могла перестать лгать, возлагая вину на плечи Нормы и уверяя, что это ее подруга убила Брайана. Обе девочки в итоге были арестованы по обвинению в убийстве.

Судебный процесс стал главным событием для этих мест и статьи о девочке-убийце красовались на первых полосах британских газет. Ей даже успели дать прозвище “Тайнсайдский душитель”.

Во время продолжающегося следствия и судебного разбирательства стало известно, что Мэри убила и Мартина Брауна, и что она перед убийством обоих мальчиков намеренно заманила их в укромное место, пообещав “вылечить от ангины”.

В конце концов полиция пришла к выводу, что Норма Джой была невиновной, ее признали невольным соучастником и оправдали. Мэри же была признана виновной в двух убийствах, но позже было заявлено, что у нее классические симптомы психопатии, и ее в конечном итоге обвинили лишь в непредумышленном убийстве и приговорили к помещению в исправительную школу на неопределенный срок.

При этом судья вынес предупреждение о том, что Мэри опасна и несет серьезный риск для других детей.

В исправительной школе Мэри была единственной девочкой среди 24 других преступников-подростков и ее жизнь там стала продолжением того ада, который она испытывала в семье. Ее неоднократно избивали и насиловали, а управляющие закрывали на это глаза.

А письма и рисунки, которые она отправляла своей матери, с которой она пыталась восстановить связь, были проданы матерью таблоидам за хорошие деньги.

В этой школе-тюрьме Мэри находилась в течении 12 лет и вышла на свободу в 1980 году, когда ей было 23 года. Когда она была освобождена, ей дали новую личность, чтобы дать ей шанс на новую жизнь, но, тем не менее, ее постоянно преследовали журналисты из желтых таблоидов, заставляя ее часто переезжать. В конечном итоге ей была предоставлена полная анонимность и после этого она исчезла из поля зрения прессы.

К слову, вскоре после освобождения Мэри забеременела и родила дочь, которая ничего не знала о прошлом своей матери. Но однажды журналисты все-таки выследили их и “раскрыли всю правду” в газетах.

После этого Мэри решила попытаться прекратить поток самых злобных и чудовищных слухов в ее адрес и заключила договор с биографом, историком и отмеченной наградами журналисткой Гиттой Серени, чтобы та написала о ней книгу. В 1998 году вышла эта книга под названием “Неуслышанные крики: История Мэри Белл”. В ней рассказывалось как о ее преступлениях, так и о жестоком обращении с нею на протяжении всей ее жизни.

Сегодня Мэри Белл живет со своей дочерью и внучкой под новым именем, ее адрес тщательно скрыт от посторонних и строго охраняется британским правительством. Она никогда не пыталась снять с себя ответственность за то, что она сделала, и давно говорила, что понимает, что ее жестокое обращение не является оправданием того, что она сотворила, но она неоднократно выражала раскаяние своим поступкам.

Она до сих пор остается самой молодой женщиной-убийцей в Великобритании, и ее темное наследие, несомненно, будет висеть над ней, как темное облако, до конца ее дней.