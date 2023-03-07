 

Запорожье: в ООН подтвердили гибель 13 человек, включая восьмимесячного ребенка

07.03.2023, 5:40, Новости дня
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Гуманитарная ситуация в Бахмуте, Донецкая область Украины, в последние дни резко ухудшилась, за 48 часов пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей.

Война в УкраинеОб этом со ссылкой на местные власти сообщил пресс-секретарь ООН, выступая на брифинге в Нью-Йорке. Он также привел обновленные данные по обстрелу жилого дома в Запорожье 2 марта.

По словам представителя ООН, гуманитарный доступ в Бахмут крайне ограничен, а число волонтерских групп, помогающих на месте мирным жителям, резко сократилось.

– Местные власти сообщают нам о том, что за последние 48 часов пострадали по меньшей мере восемь гражданских лиц, – отметил Стефан Дюжаррик. – Одна женщина погибла и двое мужчин получили серьезные ранения при попытке пройти по мосту, чтобы покинуть Бахмут.

Остающиеся в Бахмуте волонтеры оказывают помощь 4 500 человек, которые не уехали из города. До войны население Бахмута составляло 73 тысячи человек. В феврале, как напомнил пресс-секретарь, Организация Объединенных Наций направила в Донецкую область Украины шесть межведомственных автоколонн с грузами, рассчитанными на 77 тысяч местных жителей.

Гуманитарные сотрудники ООН продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате российского обстрела и разрушения жилого дома в Запорожье. Согласно подтвержденным ООН данным, в ходе инцидента 2 марта погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, включая восьмимесячного ребенка.

Накануне место трагедии посетила Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун. Она напомнила, что международное право защищает гражданскую инфраструктуру, которая не должна становиться объектом нападений.

ООН и партнеры предоставляют оставшимся без крова продовольствие, теплую одежду, постельные принадлежности, предметы гигиены, а также психологическую поддержку и финансовую помощь.


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