 

Делегации России и Китая не стали выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химдосье

07.03.2023, 5:24, Новости дня
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Делегации РФ и Китая в понедельник, 6 марта, не стали выступать на ежемесячном заседании Совета Безопасности ООН по теме сирийского химического досье.

Российские и китайские дипломаты находились в зале, но выступать с заявлениями не стали, передает ТАСС.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что за последнее время было много «абсолютно пустых» заседаний по сирийскому химическому досье. Он назвал их бесполезными, отметив, что это очевидно всем участникам. Дипломат призвал оптимизировать график дискуссий по этой теме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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