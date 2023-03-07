Сенатор Салливан: Администрация Байдена проводила безрассудную энергетическую политику

Администрация президента США Джо Байдена проводила безрассудную энергетическую политику, стратегический просчет проявился из-за конфликта на Украине, сообщил сенатор США от штата Аляска Дэн Салливан.

Салливан отметил, что администрация Байдена сфокусировалась на «прекращении производства американской энергии», что стало стратегической ошибкой, передает РИА «Новости».

По его словам, в результате стимулировать инвестиции в американскую энергетику стало гораздо труднее.

Ранее Байден «пригрозил» нефтяным компаниям США высокими налогами на сверхприбыль за отказ снижать цены на топливо. Американский президент заявил, что компании должны действовать в интересах своей страны и потребителей, а не тратить сверхдоходы на обратный выкуп акций.

Политологи-американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, что с помощью угроз в адрес нефтяных компаний Байден пытается мобилизовать свой электорат, однако эта попытка, по оценке экспертов, выглядит сомнительной.

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