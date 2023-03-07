Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть России замороженные средства, да еще и с процентами

Любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Любая «воровская схема», которую изобретет Европейский союз, противоречит общепринятым правовым нормам, передает РИА «Новости» слова Логвинова.

Он напомнил, что юридическая служба Совета ЕС фактически признала, что рано или поздно государственные активы РФ придется вернуть, добавив к этому проценты. Если же эти средства по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать РФ потери, сказал дипломат. По его словам, средства придется изыскивать из кармана европейских налогоплательщиков, которые об этом даже не догадываются.

В феврале Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому не известно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.

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