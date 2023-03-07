 

Reuters: Украина просит США о поставках авиационных кассетных бомб МК-20

07.03.2023, 4:00, Новости дня
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Власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов, пишут западные СМИ.

По данным источников Reuters, речь идет о кассетных бомбах MK-20, которые ВСУ собираются сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов.

Также сообщается, что Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды, передает ТАСС.

Reuters указывает, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в ходе боевых действий применяет кассетные мины с игольчатыми боеприпасами, противопехотные мины «Лепесток» в населенных мирными жителями пунктах, а также фосфорные бомбы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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