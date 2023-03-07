Украинский командир Ярославский: Часов Яр и Краматорск окажутся под ударом, если ВСУ сдадут Артемовск
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Города близ Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины, сообщил юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
Ярославский в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что если ВСУ «отпустят» Бахмут, то «ад, который сейчас там происходит», перенесется в другие города – Часов Яр, Краматорск и другие, передает РИА «Новости».
Российские военные, считает Ярославский, не остановятся, если ВСУ сдадут Бахмут.
«Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там», – добавил Ярославский.
Ранее депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявили, что украинская армия цепляется за города в Донбассе не потому, что считает их своими, а потому, что намерена уничтожить местных жителей, которые ждут прихода Российской армии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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