Глава Минобороны Британии Уоллес пожаловался на устаревшее вооружение в армии

Вооружение и боевая техника у британской армии нуждаются в модернизации, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции онлайн-издания Conservative Home.

Уоллес сравнил британские сухопутные войска с дорогим вином, которое «испортилось примерно 15 лет назад», передает ТАСС.

Он добавил, что «вовлечен в переговоры» об увеличении военного бюджета страны в ближайшие годы и повышении численного состава армии, который сейчас составляет 72,5 тыс. человек.

Министр заявил, что ускорения реализации проектов по модернизации британской армии требует конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

Между тем, по информации Daily Mail, британский премьер Риши Сунак в ходе визита в Соединенные Штаты собирается объявить о повышении оборонных расходов Великобритании на 20% в ближайшие два года.

В настоящее время британский военный бюджет составляет 48,6 млрд фунтов (58,4 млрд долларов) в год.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Британия разоряется ради вооружения Украины.

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