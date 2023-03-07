В мире: Грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада

В Грузии возникла «угроза евро-атлантическому будущему» страны – по крайней мере, так считают в Госдепе США. И действительно, Тбилиси принимает закон, призванный бороться с иностранным влиянием – и вовсе не России, а США, Сороса и ряда западных НКО. Парадокс в том, что грузины будут делать это с помощью документа, некогда созданного в самих США.

Юридический комитет грузинского парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроектов об агентах иностранного влияния. «Оба законопроекта приняты единогласно», – сообщил по итогам председатель комитета Анри Оханашвили.

Заседание продолжалось девять часов – под рев митинга протеста снаружи здания и в условиях постоянных перебранок оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта» внутри. Утром, в начале заседания даже произошла потасовка, когда лидер сторонников Саакашвили из партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили напал на Оханашвили, пытаясь сорвать заседание. В итоге депутатов разняли, а затем приставы силой удалили оппозиционера и группу других противников закона из зала.

Протестовали и на улице. Представители НПО, партий, а также активисты требовали отклонить инициативы, по их мнению, эти документы противоречат европейскому курсу Грузии и при этом копируют аналогичное российское законодательство. Трансляцию митинга вели местные телеканалы. У входов в парламент дежурили усиленные наряды полиции. В самом здании действовал режим ограниченного допуска.

Как сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД, демонстранты сожгли российский флаг. Участник акции Бека Квачантирадзе, сжегший флаг РФ, сказал, что «Россия является империей зла». «Нужно обратить в пепел всю Российскую империю. Россия – оккупант, в Грузии не должно быть ничего российского», – сообщил он.

Демонстранты, державшие в руках флаги Грузии, ЕС и Украины, кричали: «Нет российскому закону!» Инициаторов законопроекта из движения «Сила народа» и поддержавших документ членов правящей «Грузинской мечты» они называли «рабами» и «русскими». На здании они написали «Революция». Оппозиционные депутаты обещали толпе, что будут продолжать физически сопротивляться прохождению закона через парламент. Независимый оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в понедельник предупредил о «наступлении 1937 года». «Грузинская мечта» ведет страну к изоляции, – сказал он. – Но мы этого не допустим».

Теперь, когда инициативы одобрил профильный комитет, их должен рассмотреть весь парламент. Однако, как уже пообещали авторы проектов, если парламент одобрит их в первом чтении, документы отправят на проверку в Венецианскую комиссию при Совете Европы.

Бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе поясняет, что в парламенте рассматриваются сразу два законопроекта об иностранных агентах – «американский» и «грузинский» варианты. Первая версия – это попросту перевод на грузинский язык акта о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятого в США в 1938 году. А грузинская, по утверждению депутатов из правящей коалиции, представляет собой улучшенную, облагороженную версию FARA, поскольку американский вариант сочтен слишком жестоким.

Иначе говоря, в реальности оба законопроекта – не российские, а американские. А оценивать их будут в Евросоюзе.

«Обсуждается в основном грузинская версия. При этом оппозиция занимается демагогией, когда называет оба документа «российскими документами». Однако и власть, по сути, занимается демагогией, поскольку люди из правящей команды сами когда-то работали в НПО, которые финансировались Западом. Допустим, председатель парламента Шалва Папуашвили получил образование на Западе и сам долго работал в этих прозападных НПО. Так что пора расшифровать всех агентов влияния Запада», – сообщил Рцхиладзе в интервью газете ВЗГЛЯД.

Как напоминает ТАСС, согласно грузинской версии, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия касается не только юридических, но и физических лиц, при этом она подразумевает и уголовную ответственность. При этом авторы идеи – общественное движение «Сила народа» и лидеры правящей партии «Грузинская мечта» – говорят, что новый закон нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств.

Тем временем к хору противников закона в понедельник примкнула и посол США в Тбилиси Келли Дегнан, которую цитировало издание Civil Georgia. По ее мнению, в проекте нет необходимости, так как иностранная помощь в Грузии и сейчас полностью прозрачна. Дегнан считает: пакет законов «предположительно произведет стигматизацию гражданского общества, заставит замолчать независимые СМИ и отличающиеся голоса так же, как это произошло в России». Ее коллега, немецкий посол Питер Фишер отметил, что позиция Евросоюза в отношении закона остается прежней, сославшись на более раннее заявление Европейской службы внешних связей о том, что «принятие законопроекта будет противоречить стремлениям Грузии вступить в ЕС, а также нормам и ценностям ЕС».

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в начале марта сообщил, что инициативы не соответствуют устремлениям грузинского народа. При этом Прайс не уточнил, откуда он знает об этих устремлениях больше, чем депутаты законно избранного грузинского парламента. «Любой, кто поддержит законопроект, будет ответственен за создание угрозы евро-атлантическому будущему Грузии», – пригрозил Прайс.

Представитель Госдепа также попытался все же как-то объяснить тот парадокс, что Вашингтон решительно осуждает Тбилиси за попытку скопировать у себя правовой акт, который давно действует в самих США. По словам Прайса, грузинский законопроект отличается от американского закона, который «касается только агентов иностранных государств». Между тем грузинские депутаты подчеркивают, что один из двух вариантов дословно воспроизводит FARA.

Другие американские дипломаты «говорят, что в данном случае наш закон вам совсем не подходит», – поясняет Гулбаат Рцхиладзе.

«Наши власти продолжают вести по этому поводу полемику с Западом, они на самом деле уже немного испугались и решили сдать назад,

стравить пар недовольства. Когда страсти успокоятся, они планируют вернуться к вопросу. Вот зачем они решили отправить проекты Венецианской комиссии Совета Европы», – предполагает эксперт.

«Как правило, комиссия не отвергает документ целиком, а дает разные советы, типа: вот эту формулировку было бы лучше изложить иначе. Но, по сути, комиссия сведет на нет основные постулаты обоих законопроектов, в том числе и «американского». В свою очередь у наших властей останется пространство разных толкований вердикта комиссии. С помощью такого трюка правящая партия надеется избежать новой волны гнева американцев», – убежден эксперт.

Стоит отметить, что сама история с законами началась в июне прошлого года, когда правительство Грузии получило удар из-за решения Брюсселя предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии. Грузии руководство ЕС предложило тогда «продолжать реформы». Это вызвало огромную обиду у прозападных сил, обвинивших в срыве европейской интеграции «Грузинскую мечту». И в авангарде протеста тогда оказались НКО, финансируемые из ЕС и США, в том числе и Фонд Сороса. Активисты этих НКО созвали в Тбилиси митинг, на котором предъявили законному правительству Грузии «ультиматум», потребовав передать власть «техническому правительству народного согласия». Разумеется, выполнять ультиматум никто не стал. Однако с тех пор в правящей коалиции и началась подготовка мер, призванных укоротить амбиции прозападных НКО.

Кстати, в противовес двум «антизападным» законам в начале марта оппозиция внесла еще и третий, аналогичный – законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации». Цель инициативы – выявить скрытые источники конкретно российского влияния в стране и лиц, которые действуют «против государственных интересов». Автор проекта, депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили заявил: «Врага нужно назвать врагом». Примечательно, что лидер данной партии, экс-премьер Георгий Гахария имеет диплом МГУ.

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