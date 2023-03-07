 

Представитель Equinor Варнесс: Конфликт в Украине привел к сбоям в поставках продовольствия в мире

07.03.2023, 2:35, Новости дня
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В результате конфликта в Украине возникли проблемы в глобальных цепочках поставок, прежде всего в продовольственной сфере, сообщил старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс.

Варнесс в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне заявил, что самым важным влиянием конфликта в Украине стали санкции. Конфликт в этой стране привел к снижению поставок продовольствия, что повлияло на глобальные цепочки поставок, приводит его слова РИА «Новости».

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит на Западе. По его словам, антироссийские санкции грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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