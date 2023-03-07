Продажи жилья выше 30 этажа выросли на 19%

Несмотря на общее падение спроса на новостройки по итогам прошлого года, один из типов жилья, напротив, продемонстрировал рост продаж. Речь идет о лотах, расположенных выше 30 этажа. Продажи таких квартир и апартаментов выросли в 2022 году на 19%.

Стоимость квартир традиционно зависит от этажа, на котором они расположены. Так, в сегменте класса “комфорт” за возможность жить с 5 по 10 этажи придется в среднем доплатить 1%, с 11 по 20 этажи – 7%. Лоты выше 30-го этажа будут стоить уже на 10% дороже.

Однако в прошлом году покупателей не отпугнула необходимость переплачивать за высотность. Продажи квартир с 26-го по 30-й этажи увеличились в 1,5 раза, выше 30-го этажа – в 2 раза.

За последние пять лет объемы высотного строительства в Москве увеличились более чем в два раза. Сейчас крупнейшие столичные застройщики возводят почти 5 млн кв. м в домах выше 100 м.