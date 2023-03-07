 

Bloomberg – «Вы увидите рост расходов на оборону в буквальном смысле по всему миру» — министр иностранных дел Сингапура о новой реальности

07.03.2023, 1:50, Разное
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Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью Bloomberg заявил, что мирные дивиденды, оставшиеся после Второй мировой войны, уже исчерпаны. Начинается гонка вооружений по всему миру, и, конечно, азиатский регион больше всего беспокоит жёсткая конкуренция и напряжение между Китаем и США.


AP

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан дал интервью Bloomberg, в ходе которого сделал ряд заявлений относительно миропорядка. По словам дипломата, экономический рост во всём мире сошёл на нет, и страны разделяют противоречия. Об этом свидетельствуют растущие расходы на оборону. 

«Последние семь-восемь десятилетий мирных дивидендов после Второй мировой войны закончились, вы увидите увеличение расходов на оборону в буквальном смысле по всему миру. И, конечно, в случае с Европой Америка всё ещё тратит больше всех остальных, в несколько раз больше, чем даже Китай», — пояснил Балакришнан. 

Bloomberg пишет, что по словам политика, ситуация на Украине оказала негативное влияние на связи крупнейших мировых держав. Конкуренция между Китаем и США становится всё жёстче, что не может не беспокоить страны Юго-Восточной Азии, которые опасаются конфликта в своём регионе. Речь прежде всего о растущем напряжении вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. 

Так, согласно официальным данным, расходы Китая на оборону в этом году вырастут на 7,2% — самый быстрый скачок с 2019 года. И это несмотря на то, что Си Цзиньпин якобы планирует придерживаться политики «мирного воссоединения» с островом. 

Глава сингапурского ведомства считает, что рост военных расходов будет заметен по всему миру, включая Азию. Однако это не значит, что нынешняя гонка вооружений скажется на способности региона инвестировать в важнейшие области вроде образования. 

«Я считаю, надо определить причины, стоящие за этим. Миропорядок, основанный на правилах, внимание к экономической интеграции, либеральные экономические модели, свободная торговля — такой была формула для мира и процветания. А сейчас вера в такую основу оказалась поколеблена. Мы пытаемся укрыться в безопасном месте», — приводит его слова Bloomberg. 

До сих пор страны региона старались оставаться относительно нейтральными и не принимать чью-то сторону в противостоянии США и Китая. Но и это уже меняется. Филиппинам не понравилась растущая военная активность китайского соседа в местных водах, и они предоставили больший доступ американским военным. На это отреагировал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, заявив, что напряжение нельзя снизить, приглашая чьих-то военных. 

Сингапур же занял позицию наблюдателя, не желая ввязываться в конфликты. По мнению Балакришнана, «может потребоваться несколько поколений», чтобы разрешить ситуацию с Южно-Китайский морем. Поэтому лучше сконцентрироваться на развитии экономики региона. «Я не пытаюсь преуменьшать уровень напряжённости в Южно-Китайском море, но хочу сказать, что если все успокоятся и будут меньше драматизировать и последуют за деньгами, то это очень поможет», — подытожил политик. 

Дата публикации 06 марта 2023 года.


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