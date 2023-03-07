Military Watch – недостатки «челленджеров» могут свести их эффективность на Украине до минимума

Британские танки Challenger, которые вскоре могут появиться на Украине, больше всего ценят за броню, особенно за башню, которая значительно тяжелее, чем у аналогов, однако их пригодность для нужд Киева нередко ставится под сомнение. Как пишет Military Watch, нарезное орудие, устаревшие тепловизоры и несовершенная броня могут свести к минимуму эффективность этих танков на поле боя.



AP

Ожидается, что британский Challenger 2 первым из западных танков войдёт в пакет помощи Украине. Планируется, что первые машины будут доставлены Киеву к середине апреля, а украинские танкисты уже обучаются их эксплуатации и обслуживанию на территории Великобритании. Таким образом, Украина станет вторым после Омана иностранным государством, использующим Challenger 2, ведь эта машина так и не смогла соперничать за контракты с гораздо более популярными моделями — немецким Leopard 2 и американским M1 Abrams. Как пишет Military Watch, Challenger больше всего ценят за броню, особенно за башню, которая значительно тяжелее, чем у аналогов, однако его пригодность для нужд Украины нередко ставится под сомнение.

Как продолжает портал, из-за ряда особенностей эффективность Challenger 2 на украинском фронте может быть ограничена. Так, это единственный за последние десятилетия танк, до сих пор оснащённый нарезным орудием: переход на гладкоствольные орудия Советский Союз возглавил ещё в начале 60-х годов, а 20 лет спустя его примеру последовали Германия и США. В результате на украинском поле боя Challenger 2 будет единственным танком без гладкоствольной пушки.

Старый тип орудия значительно снижает мощность и точность стрельбы и ограничивает совместимость с боеприпасами другой западной техники вроде того же Leopard 2. Несовместимость со снарядами других стран НАТО — момент особенно серьёзный, поскольку ни Великобритания, ни одна другая страна в мире больше не производят боеприпасы для 120-миллиметровых нарезных орудий из-за их устаревания. Таким образом, активное использование танков на передовой может стремительно истощить запасы снарядов.

С боеприпасами связан и другой недостаток: нет осколочных снарядов, которые широко используются российскими танками. Это особенно важно, поскольку прямые танковые бои до сих пор были редкостью и бронетехника в основном применялась для борьбы с пехотой — и тут осколочные снаряды обеспечивают важные преимущества.

На этом проблемы Challenger 2 не заканчиваются, ведь он оснащён устарелым тепловизором первого поколения. В 90-е они считались передовыми, но сегодня намного уступают даже устройствам, установленным на модернизированной советской технике. Т-90М, самый боеспособный на сегодняшний день российский танк, использует тепловизионные прицелы уже третьего поколения — на целых два поколения современнее. Кроме того, Challenger 2 лишён отдельного тепловизионного прицела для командира — эта проблема характерна для дешёвых российских танков вроде Т-72Б3, но не для ведущих машин вроде Т-90М.

Что же касается защиты, несмотря на прекрасно бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты. Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации.

Существуют и другие проблемы с западными танками вообще: их масса составляет 65-70 тонн, а значит, они значительно тяжелее советской техники, которую в настоящее время использует Украина. Это, в свою очередь, означает не только гораздо более высокий расход топлива, но и несовместимость с местной инфраструктурой, особенно мостами. Ещё один источник серьёзных проблем — экипаж. Для западных танков он должен быть больше на треть.

Как заключает издание, у Challenger 2 есть важные преимущества — в частности, броня башни, — и нет никаких сомнений, что украинской армии с ним будет лучше, чем без него. Однако недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму — особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение о его поставке и как его ждут на фронте. При этом, в отличие от Leopard 2 и Abrams, Challenger 2 не производят уже почти 20 лет, и поэтому потеря репутации на передовой не грозит ни будущему самой программы, ни её экспортным перспективам.