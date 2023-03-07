Спикер Госдепа Прайс: России и США пока рано работать над соглашением на смену ДСНВ

России и США преждевременно готовить соглашение смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс считает, что думать о подготовке нового соглашения, значит, «забегать далеко вперед». По его словам, прежде чем начать обсуждать продление нового ДСНВ в 2026 году, США хотят сконцентрироваться на том, чтобы «вернуть Москву к соблюдению» положений договора, передает ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что ответственное поведение двух стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, «отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире». Он добавил, что быть ответственной ядерной державой, значит, заниматься контролем над вооружениями и вести переговоры об обеспечении стабильности, как в годы холодной войны это делали Советский Союз и США.

Отметим, что российско-американские диалоги по стратегической стабильности и контролю над вооружениями свернуты по инициативе Вашингтона, а не Москвы.

Прайс добавил, что обмена ядерными ударами в годы холодной войны не было, а это означает, что созданные в те времена механизмы, позволявшие сокращать угрозу ядерной войны, оказались успешными. Теперь такая ответственность лежит на РФ и США, отметил он.

У России, по его словам, есть «очень несложный» способ вернуться к соблюдению ДСНВ – принять участие в инспекциях.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США в 2010 году. Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах РФ в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона.

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