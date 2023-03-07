 

Пушков: Одержимость Болтона в ядерной войне говорит о политическом сумасшествии

07.03.2023, 1:39, Новости дня
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Рассуждения Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, о ядерной войне только подтверждают, что он является психически больным человеком, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявления Болтона не содержат оценки последствий обмена ядерными ударами между Россией и США. И ужас, по мнению сенатора, заключается в том, что так, как Болтон, рассуждает значительная часть американского правящего класса.

По словам Пушкова, они намерены «выиграть (??!) в ядерной конфронтации», при этом совершенно не думают о том, во что превратится сама Америка в случае ядерного конфликта.

«Одержимость победой в ядерной войне – очевидный признак политического сумасшествия», – отметил сенатор.

Ранее Болтон в статье для Washington Post заявил, что США должны пересмотреть число ядерных боеголовок на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. Он предположил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с «ядерной конфронтацией» с Россией, передает РИА «Новости».

В случае, если США станут «победителем», продолжил рассуждать Болтон, им сразу же грозит конфронтация в ядерной сфере с Китаем.

Болтон считает, что Соединенные Штаты должны приступить к наращиванию числа ядерных боезарядов по меньшей мере до уровня РФ и Китая вместе взятых, передает ТАСС.

Экс-советник президента США считает, что лучше иметь ядерное оружие под рукой и потом при желании его ограничить, чем иметь недостаточно, «позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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