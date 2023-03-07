 

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва

07.03.2023, 1:39, Новости дня
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Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело в Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».

Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18-22 млн человек.

Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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