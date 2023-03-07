Губернатор и «Коза ностра»

С разницей в два дня в Ленинградской области были задержаны двое госслужащих высокого ранга.

Глава администрации Киришского района Олег Дмитриев и депутат областного Заксобрания от «Единой России» Даниил Федичев подозреваются в злоупотреблении/превышении служебных полномочий. Они стали далеко не первыми в длинном списке чиновников региона, привлеченных к ответственности за последнее время.

Глава администрации Киришского района Олег Дмитриев на опросе в СК. Фото: Следственный комитет

Топкий парк

Несмотря на синхронность задержаний, госслужащие проходят подозреваемыми по совершенно разным делам. Их роднит лишь общая принадлежность к чиновничьей элите Ленобласти, на которую два года идет настоящая охота.

Под «каток правосудия» попадают сотрудники областной администрации, главы муниципальных образований, чиновники районных администраций, депутаты. В региональных СМИ, несмотря на то, что многие из них финансируются и правительством Ленобласти,

все чаще звучат предположения, что удар силовиков направлен непосредственно на главу региона Александра Дрозденко. Речь — о контроле за федеральными деньгами, проходящими через область.

В начале 2022 года администрация Киришского района в лице муниципального автономного учреждения (МАУ) «Спорт и молодость» заключила контракт с фирмой «ЕМС» на благоустройство парка «Прибрежный». Деньги, 160 млн рублей, были выделены в рамках нацпрограммы «Жилье и городская среда» из федерального и областного бюджетов.

Парк «Прибрежный». Фото из открытых источников

Подрядчик работ приступил к делу довольно активно и к лету 2022 года произвел предварительные работы, закупил материалы, составил план работ и пр. И вдруг администрация района в одностороннем порядке разрывает деловые отношения с «ЕМС» и заключает аналогичный договор с фирмой «Юнит». При этом прежний подрядчик за уже произведенные работы на сумму около 35 млн рублей никаких денег не получил. Представители «ЕМС» обратились в арбитражный суд, который признал незаконность расторжения договора и усмотрел в действиях чиновников признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

23 января 2023 года в МАУ «Спорт и молодость» пришли сотрудники Следственного комитета по Ленобласти. Директор учреждения Кира Акермантия была задержана, в ее кабинете, на квартире, а также в нескольких кабинетах райадминистрации были проведены обыски.

Обыск у директора МАУ «Спорт и молодость». Фото: СК

Несмотря на то что вменяемая Акермантия статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, вопрос об ее аресте даже не ставился. Сотрудникам СК было ясно, что решение о смене подрядчика директор МАУ не могла принимать самостоятельно. Месяц следователи изучали изъятые во время обысков документы, допрашивали Акермантия, а 28 февраля 2023 года заявились уже в кабинет главы администрации, предъявили ему обвинение по той же 286-й статье. Первого марта Октябрьский районный суд Петербурга отправил Дмитриева под домашний арест.

«Наше дело»

Утром следующего дня областной Следственный комитет доложил: задержан депутат Законодательного собрания Ленобласти от «Единой России» Даниил Федичев. Пресс-служба СК сразу сообщила, что задержание депутата связано не с его законотворческой деятельностью, а с прошлым местом работы. До «путевки» в ЗакС Федичев возглавлял Дирекцию комплексного развития территории (ДКРТ) Ленинградской области. Учредителями предприятия выступили Леноблэкспертиза и Комитет по строительству администрации региона.

Как утверждал вице-губернатор (в то время) по строительству Михаил Москвин, созданная в 2017 году ДКРТ должна была аккумулировать деньги застройщиков в тех случаях, когда подрядчики не могли договориться между собой, кто будет возводить объекты социальной инфраструктуры.

Депутат ЗАКСа Федичев (на фото) до того возглавлял Дирекцию комплексного развития территории. Фото: соцсети

КАК ЭТО УСТРОЕНО

По существующим правилам при возведении жилого комплекса застройщик обязан построить социальные объекты (детские сады, аптеки, школы, дороги).

Но так как зачастую жилые дома возводят разные застройщики (кто-то один дом, кто-то четыре), возникали споры, кто займется «социалкой».

С появлением ДКРТ эти проблемы снимались.

Застройщики переводят в Дирекцию часть денег, которые должны быть направлены на строительство социальных объектов и инфраструктуры. А ДКРТ находит подрядчика и платит ему за возведение того, о чем не могли договориться строители жилья.

Через два месяца после регистрации ДКРТ на свет появляется ООО «Региональное агентство промышленного и гражданского строительства» (РАПГС). Учредителем выступила Дирекция, которая сделала Агентство генеральным подрядчиком своих проектов. Казалось бы, вполне понятное желание: контролировать расходование денег при их освоении. Однако на самом деле РАПГС служила для ослабления контроля. Если ДКРТ обязана отчитываться перед наблюдательным советом (в него входили чиновники Стройкомитета, Леноблэкспертизы, Госстройнадзора), то Агентство, являясь коммерческой организацией, наблюдательному совету не подчинялось.

Более того, в 2020 году РАПГС избавилось даже от той доли государственных денег, которые в нем присутствовали со стороны ДКРТ. Агентство было продано АО «УК Наше дело» всего за 9500 рублей. Хотя ДКРТ передала РАПГС контракты на 1,5 млрд. Скорее всего, именно столь низкая стоимость Агентства привлекла внимание правоохранительных органов. А может, им не понравилось название нового владельца («Наше дело» — «Коза ностра»).

Так или иначе, но с 2022 года вокруг ДКРТ начались серьезные процессы, приведшие к арестам нескольких чиновников и отставке вице-губернатора Москвина в июне того же года.

Кто следующий?

Строительство стало как бы завершающим (но, вполне возможно, не последним) этапом широкомасштабной атаки на администрацию Ленобласти. Начиная с 2021 года правоохранительные органы побывали в самых разных комитетах и учреждениях администрации. Полетели головы председателей и заместителей председателей комитетов, главных специалистов, начальников отделов и пр.

Началось все с ареста главы Кировского района Ленобласти Алексея Кольцова. По версии следствия, чиновник вместе с главой МУП «Водоканал Кировского района» искусственно обанкротили предприятие, нанеся государству ущерб в 630 млн рублей. Кольцова обвинили по статье 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, до 10 лет лишения свободы). Чиновник сразу во всем сознался и пошел на сделку со следствием. В результате 285-я статья «переоформилась» в 293-ю (халатность, максимальное наказание до шести месяцев ареста). Через год, 10 марта 2022-го, Кировский суд Ленобласти приговорил Кольцова к штрафу в 30 тысяч рублей.

Глава Кировского района Ленобласти Алексей Кольцов. Фото: сайт района

Ключевыми в этой истории стали слова «сделка со следствием». Они подразумевают получение правоохранительными органами той информации, которой обладает задержанный и которая интересует задержавших его правоохранителей.

И вот здесь мы подходим к тому, кто, похоже, затеял атаку на администрацию Ленобласти и, возможно, лично на губернатора Александра Дрозденко. Дело в том, что «разработку» Кольцова вели сотрудники отдела «М» Службы экономической безопасности (СЭБ) УСФБ по Петербургу и области. Этот отдел призван выявлять преступления в силовых и правоохранительных структурах (МВД, МЧС, Минюст, суды, ФСИН и пр.). Однако, как это видно из истории с Кольцовым, их интересы распространяются и на чиновничий аппарат.

Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», все события — инициатива начальника отдела «М» питерского управления ФСБ Александра Гимадиева. Именно его подчиненные обеспечивали оперативное сопровождение по уголовным делам в отношении областных чиновников и они же проводили задержания. Фигурантами уголовных дел за последние два года стали два десятка чиновников самого разного ранга:

Председатель Комитета по ТЭК обладминистрации Юрий Андреев;

Заместитель председателя КУГИ Олег Зинченко;

Зампред Госстройнадзора Дмитрий Лобановский;

Зампред Комитета по образованию Артем Огарков;

Начальник отдела разрешений на строительство Госстройнадзора Раиса Скуридина и главный специалист того же учреждения Роман Кирбабин;

Зампред Комитета по строительству Сергей Шалыгин;

Директор Фонда обманутых дольщиков Ленобласти Александр Горшенев и его зам Денис Чибисов;

Зам начальника управления госэкспертизы Ленобласти Евгений Бредихин.

Это далеко не полный список чиновников, которые попали в поле зрения отдела «М» УФСБ Петербурга и области. По разным делам проходят специалисты и главные специалисты отделов и комитетов областной администрации, главы муниципальных (поселковых) образований, муниципальные депутаты, чиновники районных администраций.

Обвинения разнообразием не блещут: злоупотребление/превышение, взятка, мошенничество.

Но даже по этому списку видно, что основной удар приходится все-таки на сферу строительства. Что в общем-то не удивительно. Только через два учреждения, попавших под «зачистку» (Фонд дольщиков и ДКРТ), за последние четыре года прошло более 5 млрд рублей. Какая сумма из этих денег была «освоена» чиновниками, должно рассказать следствие. Но, исходя из опыта прошлых дел, истинных цифр украденных бюджетных денег мы не узнаем.

Губернатор Александр Дрозденко. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Губернатор Дрозденко удар пока держит. Ни один арест напрямую его не задел. Но ясно и то, что атака продолжается. И следующей сферой внимания УФСБ могут стать комитеты и учреждения, отвечающие за социальное обеспечение. Хищения денег, направленных на самые незащищенные социальные группы, Дрозденко могут и не простить. Потому что именно эти самые социально незащищенные группы являются самым преданным власти электоратом.

Максим Леонов

P.S.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», 3 марта сотрудники Следственного комитета РФ по Ленобласти пришли с обыском в дом бывшего вице-губернатора региона Михаила Москвина. Обыск связан с уголовным делом, по которому задержан депутат Даниил Федичев.

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