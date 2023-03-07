Мнение: Сны о навсегда ушедшем

Да. В 2019 году я предлагал один способ для решения проблем с Украиной (ЖЖ напомнил). В итоге у нас выбрали другой – по сути, решили покончить самоубийством. Зато – с Газпромом! Эх, идиоты…

Бессмысленные выборы

Выборы президента на Украине – вроде бы интересное развлечение для наблюдателя из России, но удручает, что в них нет никакого смысла. Да – в отличие от российских невыборов в прошлом году у украинцев есть определенная непредсказуемость и интрига, впечатляет набор претендентов на высокую должность – аж 44 человека; но от этого еще больше жаль, что всё впустую.

Всё дело в том, что, кого бы на Украине не выбрали, не будет решен главный вопрос – о Крыме. Выборы не приближают к решению этого вопроса, а раз так, непонятно – зачем они нужны?

Крым был и остается проблемой для обеих наших стран. Я бы сказал, что это такой больной зуб, который чудесным образом нарывает во рту и Украины, и России одновременно. Это такая «зацепка» на века; если ничего не делать, Крым будет всегда отравлять своим неопределенным статусом любые попытки сближения и кооперации между двумя крупнейшими славянскими государствами.

Почему Крым (в нынешнем виде) является токсичным балластом для России, очевидно: его «присоединение» так никто и не признал (даже вассальная Белоруссия!); именно из-за Крыма у России репутации «страны-агрессора», в Крым боятся заходить даже российские корпорации и банки из-за боязни «попасть под санкции», вся Россия сама под предлогом Крыма обречена находится под вечными санкциями со стороны Запада, и главное – проблема Крыма заставляет Россию еще и тратить бездну ресурсов и остатков репутации на поддержание тлеющего конфликта еще и на Донбассе.

Чуть менее понятно, но тоже очевидно, что неурегулированность проблемы Крыма тяготит и Украину – так как ежу ясно, что пока с Крымом вопрос не решится ко взаимному удовлетворению сторон, все сторонники мира и взаимодействия с РФ будут на Украине в меньшинстве и в уязвимой позиции. Это при том, что сотрудничество с Россией, если отвлечься от обид и истерик, Украине и выгодно, и полезно, и удобно.

Кто-то скажет, что, мол, ничего страшного, «надо подождать», и тогда, мол, проблема Крыма решится сама собой. Таких людей надо разочаровать – никаких предпосылок к тому, что «время лечит», на горизонте не наблюдается. В самом деле – что должно произойти, чтобы «проблема Крыма» разрешилась? Надо, чтобы на Украине победила «русская партия»? Но это не поможет: никакая, даже самая прорусская и пророссийская сила на Украине никогда не сможет признать аннексию – это будет унизительно, полной «потерей лица» для украинцев и, следовательно, политическим самоубийством.

Чего еще ждать – может быть, что «Украина рухнет»? Типа «под тяжестью тяжелейших экономических и политических трудностей»? И это тоже пустые мечты: за 5 лет мы могли бы убедиться, что ресурс «выживаемости» у Украины оказался достаточно высок, да и, как мы видим, находится Украина не в безвоздушном пространстве и не наедине с РФ – рядом ЕС и МВФ, рядом США, и они точно не дадут Украине «просто исчезнуть». В свое время еще старик Бжезинский, бывший госсекретарь США в 70е и видный советолог-русист, мечтал вслух, что «если бы от России удалось оторвать Украину, Россия навсегда перестала бы иметь значение как мировая держава». Сегодня это прекрасно удалось, и преемники Бжезинского в руководстве западных стран едва ли будут настолько рассеянны и забывчивы, что позволят Украине ослабеть настолько, чтобы просто снова упасть в объятия русского медведя.

Стало быть, выжидать нечего – патовая ситуация с Крымом «сама» никак не разрешится. Этот «больной зуб» будет только с каждым годом болеть все больше – и мало утешение, что ныть этот зуб станет одновременно и у нас, и у Украины. Так что ж – мы обречены иметь Украину во врагах и вечно таскать на лбу клеймо «Агрессор», изображая международного парию, вынужденного якшаться только с такими же государствами-неудачниками типа Ирана, Сирии, Северной Кореи и Венесуэлы?

С удачным «воссоединением» Россия тактически выиграла, но стратегически проиграла. И эту ошибку надо исправлять.

Но как? Надеяться, что в России сменится власть, и, скажем, новый президент Навальный торжественно вернет Крым Украине на блюдечке с голубой каемочкой? Эта фантазия отечественных «либералов» не имеет шансов на реализацию ровно по той же причине, по какой никакой новый президент Украины не сможет согласиться просто так от Крыма отречься: это тоже будет политическое самоубийство. В Крым слишком много вложено (один мост чего стоит!), чтобы даже в будущем РФ могла бы его этак просто «вернуть».

Что же остается? Выходит, тупик? Обе наши страны так и будут теперь балансировать на грани военной конфронтации? Безусловно, такое «подвешенное» состояние выгодно тем, кто боится «возрождения имперских амбиций» у России и россиян.

Для выхода из созданного искусственно тупика нужен рывок. Настоящая прорывная идея. И, поскольку проблема сложная, решить ее просто и малой кровью не получится. Хотя выход есть.

Для урегулирования ситуации за Крым Россия должна предложить что-то действительно ценное. Не жалкие 15 млрд. долл., которыми Путин надеялся купить с потрохами жадного Януковича (и 3 млрд. из которых, надо понимать, пропали бесследно, причем и для Украины, и для России). Десятком-другим «лярдов» тут не отделаешься.

Рано или поздно бывшим (и, надеюсь, будущим) братьям придется предлагать Газпром. Это лучшее, что у России есть – а хохлы, как мы знаем, еще с самого начала 90-х обижались, что нефтегаз, который разведывали и добывали вместе, достался «почему-то» одной России. Что ж, несправедливость надо будет устранять. Украине вполне можно предложить за Крым половину госпакета Газпрома – то есть блокирующий пакет в 25%+1 акция. А если не согласятся – возможно, надо будет прибавить также и акций Роснефти.

Только так можно будет перейти от конфронтации (на самом деле никому не нужной) к взаимодействию. Пусть Украина получит эти блокирующие пакеты и активно влияет на политику наших добывающих монстров – хуже от этого не будет. А мы взамен уладим вопрос с Крымом и, возможно, Донбассом.

Безусловно, идея крайне неожиданная и смелая. Сразу ее точно никто не воспримет – слишком велик накал сегодня взаимного недоверия и даже ненависти. И вот тут возвращаемся к тому, с чего начали – к украинским выборам. Было бы намного лучше, если бы уже к этим выборам эта тема была бы официально ВБРОШЕНА Россией в украинское информационное пространство. Чтобы сначала кандидаты были бы вынуждены позиционироваться по отношению к такой «нормализации» – а потом чтобы и украинцы, голосуя, тем самым могли бы выразить свое отношение к этой идее.

Это зерно – и мы бы посмотрели, как бы оно проросло.

Хотя при нынешнем засилье старпёров во главе РФ рассчитывать на действительно прорывные идеи, конечно, глупо. Старцы, как всегда бывало, будут «выжидать» – пока Россия, лишенная перспектив, будет медленно, но неотвратимо погружаться в очередной застой и изоляцию (2019).

Что, собственно, я тогда имел в виду под “бессмысленностью выборов”. Это упрек не Украине, а России. На мой взгляд, Россия должна была ДО выборов на Украине сделать ей соответствующее предложение по Крыму – а выборы должны были бы стать тогда своего рода плебисцитом по этому предложению. Но Россия не стала делать никаких предложений, и превратилась окончательно и бесповоротно в РФ.