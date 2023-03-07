От одежды до аксессуаров и даже маникюра: как украсить свой образ розочками – самым трендовым аксессуаром весны-2023

Этой весной самым настоящим трендом являются розочки, и их можно увидеть практически повсюду. Это может быть узор на нарядах, декор аксессуаров и многое другое. Все это в моде. Вот несколько советов относительно того, как можно носить розочки в 2023 году.

Топ-бандо

Облегающий топ-бандо является хорошим и игривым способом продемонстрировать красивую и крупную розу этой весной. Дополнить создаваемый образ можно при помощи модных и эффектных сережек.

Сочетать топ можно со своими любимыми джинсами или же элегантной юбкой.

Платье в стиле бэби-долл

Стильные атласные розы на коротком платье, выполненном из тюля, являются модной интерпретацией самого актуального декора этого сезона.

Поскольку цветочные детали очень нежные и романтические, то аксессуары должны быть максимально простыми, чтобы не отвлекать внимание от украшения наряда.

Можно добавить прозрачный черный шарф, накинув его на плечи.

Платье в стиле ретро с пышными рукавами

Короткое платье с пышными рукавами-фонариками позволит придать образу нотку романтики. Это отличное решение на весну.

Хорошо будет смотреться наряд с принтом розочки. Чтобы усилить эффект ретро, стоит сделать макияж глаз в стиле 60-х годов.

Небольшие аппликации в виде розочек

Отлично будет смотреться блузка или же платье с маленькими аппликациями, выполненными в виде розочек и вышивкой бисером, которые плавно переходят в разноцветный цветочный принт.

Благодаря сдержанной элегантности такого наряда можно создать красивый кокетливый образ, который идеально подойдет как для повседневной носки, так и для вечернего выхода.

Стильные и эффектные туфли

Можно добавить в свой образ розочки при помощи обуви с цветочным принтом или декором. Туфли с яркими цветами помогут украсить совершенно любой весенний наряд, от платьев для романтического свидания и до повседневной джинсовой одежды.

В качестве альтернативы можно надеть туфли на каблуках нейтрального оттенка для создания более мягкого весеннего образа.

Структурное платье

Это отличное решение для весеннего выхода, которое поможет сделать образ просто фантастическим, стильным и очень ярким.

Чтобы выглядеть еще более привлекательно, стоит сочетать такой наряд вместе с парой туфель со шнуровкой и изящными украшениями. Это поможет сделать платье изюминкой создаваемого образа.

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Атласный укороченный топ

Асимметричная укороченная блузка с принтом розочками смотрится просто восхитительно и является самым настоящим трендом весеннего сезона.

Этот наряд с рукавами-фонариками в стиле 80-х годов станет идеальным вариантом для создания стильного и роскошного образа. Можно носить такой топ как с простыми повседневными джинсами, так и с мини-юбкой.

Пышное мини-платье

Это просто идеальный вариант вечернего наряда для свидания. Кокетливое многоярусное платье с розочкой спереди поможет выглядеть просто восхитительно. Это хорошее решение на весну. Особенно красиво смотрится сочетание розового с синим.

Эффектное кольцо с розочкой

Можно придать своему образу большую притягательность при помощи такого стильного и модного аксессуара.

Чтобы выглядеть еще более восхитительно и стильно, можно сочетать несколько колец. Для большего визуального интереса стоит попробовать подобрать цвет маникюра к кольцу.

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Мини-платье с розами на бретелях

Это хороший способ привлечь внимание к себе этой весной. Кокетливое платье в стиле 2000-х поможет сделать образ просто невероятным.

Прозрачная ткань и супертонкие бретельки просто идеально подходят для теплого сезона. Завершить образ можно при помощи лохматой прически и глянцевых губ.

Ногти с розочками

Есть много способов добавить цветочный принт в свой образ. Отличным решением в таком случае станет маникюр с розочками.

Можно использовать этот стиль в различных оттенках. Дополнить все это можно при помощи скульптурных лепестков.

Вязаная крючком сумочка

Можно объединить две весенние тенденции в одну, если выбрать сумку, связанную крючком, вместе с декором в виде розочек. Это отличное решение для создания стиля бохо.

Также можно выбрать кожаный клатч или атласную вечернюю сумку с декором в виде розочек.

Чокер

Красивый и стильный чокер с розочкой смотрится просто потрясающе и отлично подойдет для создания эффектного и стильного образа.

Этот аксессуар подойдет для совершенно любого образа и станет его самым настоящим украшением.

Облегающий топ

Красивый и модный облегающий топ с розочкой является элегантным и универсальным решением.

Можно дополнить наряд однотонными элементами. Например, красиво будут смотреться черные джинсовые шорты и металлические украшения.

Серьги

Если хочется немного освежить свой вечерний образ, а также подчеркнуть непринужденный стиль, то стоит выбрать для себя стильные серьги классических красных и розовых цветов. Это один из самых модных трендов весны.

Также отличным решением станут серьги кислотно-зеленого или лавандового цвета.