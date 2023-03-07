Окрашивание “с погружением” – альтернатива приевшемуся омбре: идеи и варианты новой модной прически

Омбре — техника окрашивания, при которой наблюдается плавный переход из одного оттенка в другой. В текущем же сезоне весна-2023 в моду входит новый тренд, который является более креативной версией омбре. Речь идет об окрашивании “с погружением”. Разбираемся, что собой представляет новая техника.

Для смелых и дерзких

Суть заключается в том, чтобы покрасить в яркий оттенок не все локоны целиком, а одни только кончики. При этом цвет кончиков должен резко контрастировать с основным цветом волос. Окрашивание предполагает эффект, будто вы случайно погрузили кончики волос в краску.

Это прекрасный вариант смены имиджа для девушек, которые любят привлекать к себе внимание и создавать экстравагантные, неординарные луки. Он наверняка понравится свободолюбивым творческим личностям, которые не любят ограничений.

Минусом может стать только тот факт, что для работы данное окрашивание не слишком подойдет, поскольку противоречит строгому дресс-коду.

Полезные советы

Вы можете выбрать цвет, в который окрасите кончики волос, на свое усмотрение. Но учтите, что если вы жгучая брюнетка, тогда с первого окрашивания у вас не получится добиться яркого оттенка. Особенно если вы выбрали красный. У вас, скорее всего, получится темно-бордовый цвет, который будет едва заметен. Поэтому лучше начать с осветления кончиков. Когда яркая краска ляжет на осветленные локоны, то вы увидите насыщенный броский оттенок.

Если вы блондинка, то вам повезло. Какой бы оттенок вы ни выбрали, он будет заметен на светлых волосах. Симпатично и необычно смотрится вариант окрашивания кончиков в сине-зеленый «русалочий» оттенок. Такую идею точно стоит взять на вооружение молодым девушкам.

А вот тем, кому за сорок лет, рекомендуется отдавать предпочтение теплым оттенкам (красному, оранжевому и т. д.), чтобы не было серого цвета лица и не подчеркивались морщины.

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Идеи

Если хотите, то можете окрашивать не самые кончики (пару сантиметров), а целую половину пряди. «Облегченный вариант» – желтые кончики волос при основном цвете блонд. Это хорошее решение для тех, кто не готов к смелому эпатажу.

Если хотите, то можете окрасить в яркий оттенок не только кончики волос, но также и челку.

Интересно смотрится окрашивание в оттенках голубого и розового, когда розовый является основным цветом.

В результате получается сказочный образ принцессы.

Брюнетки могут рассмотреть окрашивание кончиков в фиолетовый, красный, оранжевый цвета. Блондинки не ограничены в выборе оттенков.