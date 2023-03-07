 

Байден: Девятичасовая операция спасла мне жизнь

07.03.2023, 0:17, Новости дня
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Американский президент Джо Байден рассказал об операции, вызванной головными болями, в ходе которой врачи «посмотрели, есть ли у него мозг».

Байден, общаясь с пожарными, рассказал, что вернулся из поездки и что перенес операцию. «Диагнозом стал… Как бы там ни было, им (врачам – прим. ВЗГЛЯД) пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент США уточнил, что операция потребовалась из-за аневризмы, однако из-за плохих погодных условий даже специальным авиабортом он не мог попасть в больницу. Доставку в медучреждение помогли осуществить представители пожарной службы.

Байден добавил, что операция, длившаяся девять часов, спасла ему жизнь.

По информации американских СМИ, Байден перенес операцию, связанную с аневризмой, в бытность сенатором в 1988 году.

Внимание к здоровью Байдена приковано на протяжении всего его президентства. Так, ранее в понедельник обсуждалось очередное видео, на котором Байден споткнулся.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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