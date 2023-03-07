Ветеран ВС США Дрейвен: Конфликт Запада с Россией не остановится на Украине
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Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится, сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
Дрейвен на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что конфликт между Россией и Украиной «не будет концом». Это только начало, приводит его слова RT.
Ветеран ВС США отметил, что Запад не зря вкладывал в Киев огромные суммы, помогал украинским властям, снабжал их.
«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением в Украине и продолжит заниматься своими делами», – добавил он, отметив, что «шаги предпринимаются».
По словам ветерана, вскоре нынешние «ужасные» дни будут вспоминаться с ностальгией и любовью, передает РИА «Новости».
Также Дрейвен заявил, что США проиграли бы большую войну против РФ из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, страны БРИКС «снесут Вашингтон» за пару месяцев.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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