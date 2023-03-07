 

AP: На фоне конфликта в Украине в мире резко вырос спрос на надувные вооружения

07.03.2023, 0:17, Новости дня
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В результате конфликта в Украине спрос на фальшивые надувные вооружения резко вырос, свидетельствуют данные чешского производителя ложных военных целей Inflatech.

Компания производит надувные версии самолетов и гаубиц, танков и БТР, а также систем залпового огня HIMARS, пишет Associated Press.

Генеральный директор компании, однако, не подтвердил, что вооруженные силы Украины используют их продукцию. При этом он сказал, что «может представить», что для помощи «стране-партнеру в беде» им будут отправлены «надувные приманки». «Или они у нее уже есть, а если нет, они обязательно у нее будут», – приводит его слова РИА «Новости».

Экспорт компании, по данным СМИ, утверждается чешским правительством.

Напомним, еще летом прошлого года американский телеканал CBS показал фильм-расследование, в котором рассказывалось, что весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, оказываясь на черном рынке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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