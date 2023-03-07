Гражданин Пушкин должен предоставить справку

В Петербурге установили мемориальную доску Борису Стругацкому.

В Петербурге установили мемориальную доску знаменитому писателю-фантасту Борису Стругацкому — на доме 4 по улице Победы, где он жил с 12 мая 1964 года по 19 ноября 2012 года, до самой своей кончины.

Подготовка к установке мемориальной доски была долгой — из-за необходимости соблюдения установленной городским законом процедуры. В том числе, надо было найти организацию, которая взяла бы на себя хлопотное дело: все расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски, но и такая нашлась — ООО «Теннис Хаус», во главе с генеральным директором Марком Газархом.

Во время подготовки были смешные моменты. Так, для подготовки постановления городского правительства об установке мемориальной доски Комитет по культуре попросил у нас… справку, что Борис Стругацкий был писателем.

«А в энциклопедию нельзя заглянуть? Или в книжные магазины? — спросил я. — И вообще, у вас Пушкин без справки стоит: где бумага, что он был поэт?»

«Мы все понимаем, но порядок такой…» — грустно ответили в комитете.

Когда я приехал за этой справкой в Союз писателей Санкт-Петербурга, там началось безудержное веселье. «Вот именно я буду тем человеком, который выпишет справку, что Борис Натанович был писателем!» — хохотал зампред Союза и директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно. Что же, копия этой справки и поныне висит у меня на стене в рабочем кабинете в Законодательном собрании…

Но все закончилось хорошо — доска установлена и будет напоминать всем, что в этом доме жил один из двух великих, добрых и мудрых братьев, на книгах которых выросло не одно поколение. И чье творчество необычайно актуально и по сей день, когда мы живем в причудливой смеси миров «Трудно быть богом», «Обитаемого острова» и «Гадких лебедей».

На церемонии открытия кроме Андрея Стругацкого — сына Бориса Натановича, были его ученики: писатели Вячеслав Рыбаков, Тимур Максютов, Марианна Алферова. Пришли на церемонию поэт Вадим Жук, художник Алексей Кирьянов, правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко, проектировщики и изготовители мемориальной доски — Алексей Сухов, Екатерина Каспарьянц, Игорь Томский, скульптор Татьяна Каракозова, сделавшая эскиз, и многие, многие читатели и почитатели братьев Стругацких.

Кстати, совсем рядом с этим домом — на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы — находится площадь, которую по моей инициативе в 2014 году назвали площадью Братьев Стругацких. И сейчас Петербург — единственный город в мире, где память об Аркадии и Борисе Стругацких увековечена в топонимике.

Да, серых, как и предсказывал Борис Натанович, сменили черные.

Но их время недолгое.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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